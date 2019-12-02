林郑漠视选举结果激发群众示威另有数千人集会“感谢美国”

特首林郑月娥自上周日区议会选举亲政府人士大败后，仍然拒绝回应民间“五大诉求”，只同意考虑成立一个所谓独立“检讨”委员会虚应故事，引起社会极大不满，周日（1日）在尖沙咀举行并且得到警方发出不反对通知书的“勿忘初心”大游行，警方以有人在附近地区投掷爆炸物为名，提早驱散游行人士，引发警民冲突。

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而在中产阶级社区的黄埔以及旺角，亦爆发冲突，警方在多区发射多枚催泪弹和橡胶子弹，回应抗争者的汽油弹，部分激进的示威者并且破坏亲中企业的商铺。

而在同日，为数约5000名群众游行到中环的美国总领事馆，“感谢”美国通过香港人权及民主法，他们挥舞星条旗和中华民国的青天白日满地红旗，有人更用刀切开自制的“小熊维尼”蛋糕庆祝，他们身后还有写着“笑谈渴饮共匪血”的布条。

游行主持人指，举起美国旗是认同美国的民主精神，也象征反抗中共的极权统治。发言人Tony感谢香港人过去5个多月的坚持，如果不是香港人表达出追求民主的热情，美国国会不会通过香港法案，他希望香港可以真正落实普选民主，一日香港没有民主，他们也不会放弃，会坚持到底。他又感谢所有投赞成票的美国国会及参议院议员，特别点名多谢国会参议员卢比奥（Marco Rubio）、众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）、早前来港视察示威的克鲁兹（Ted Cruz）以及总统特朗普。

而在尖沙咀和旺角的骚乱中，有至少两名记者遭到警方的橡胶子弹设伤，一名中年妇女跪地恳求警方不可施放怀疑含有有毒物体的催泪弹时，竟然遭到一名防暴警察别话不说一脚踢开滚倒地上，需要由义务救伤员扶持离开现场。

香港在上月24日举行区议会选举前后大约一个多星期，社会出现罕见的宁静，警察包围理工大学的行动亦在日前结束，一场意义上等同全民公投的选举，结果反映港人对林郑月娥政府极度不满，但林郑在选举后所发表言论，不但拒绝五大诉求，甚至还推卸政府对半年来的动荡所应付出的责任，反指社会存在深层次矛盾亟需政府解决。

香港暂时平静终于在选举后的一个星期全面崩塌。从下午2时开始，大批群众响应“勿忘初心”游行在尖沙咀旧火车站钟楼一带集合，他们高叫“五大诉求 缺一不可”、“光复香港 时代革命”、“香港人 报仇”等口号，有防暴警员于附近戒备。现场人士亦各自高举不同旗帜，包括“光复香港 时代革命”旗、“香港独立”旗、美国国旗及中华民国国旗等。

有份参加游行的学运领袖黄之锋表示，《香港人权与民主法案》虽然已经通过，但认为林郑月娥所提及的“独立检讨委员会”是“冇（没）牙老虎”，呼吁市民“毋忘初心”，因为政府仍未回应市民的“五大诉求”。被问到对区选结果的看法，他认为区选结果代表沉默的大多数，是站在抗争者的一边。他又提到目前有过百名被捕抗争者被收押在荔枝角收押所，他希望透过游行向抗争者表达市民并没有忘记他们的付出。

刚当选为区议员的民阵召集人岑子杰也在游行人士之中，他表示游行由市民自发，不一定要依靠民阵才能举办游行，而且会得到香港人站出来支持。他表示，大批市民出席游行，是希望告诉香港政府，“不听民意市民才会愤怒，警方滥权才会令香港人反抗！”

到了下午5时左右，警方宣称有人在尖沙咀东投掷“烟雾饼”，于是向人群发射两枚催泪弹，群众争相走避，而在弥敦道上，防暴警察开始驱散市民，尽管游行获批准的时间依然有效，遂引起市民不满，不断指骂警员。其后警员突然发射胡椒喷雾，并用警棍狂殴制服至少两人。未几，防暴警突然发射催泪弹，附近年迈雪糕车档主中招，需要由市民协助带离。

据苹果日报报道，一名台湾学生称早前突然被防暴警抢去其背囊，他的证件及财物均在袋内，惟防暴警将其背囊放于警方封锁线内，他未能取回，感到彷徨无助。

由于尖沙咀人群众多，警方又封锁弥敦道恐防游行人士设置路障，部分人群散落至尖沙咀旁的黄埔花园小区，警方曾一度闯入黄埔花园平台的私人范围，其间拘捕至少一人。大批街坊不满，开始在附近行人路聚集指骂警员，警方其后嗌咪，呼吁在场街坊离开，不要非法集结，双方僵持，有人用观星笔（镭射笔）照射警员，而警员则用强光电筒照射市民和记者。

示威者在弥敦道与警方进行攻防战，警方每次清除路障之后撤退，群众又再上街重新设置路障，警方于是又出动发射催泪弹，回应示威者的汽油弹；而在黄埔，警民的对峙和冲突也一直停停打打延续至晚上。

有部分激进示威者在伞阵掩护下，开始闯入黄埔的“吉野家”、”优品360”、“元气寿司”等店铺大肆破坏。这些店铺的东主都被视为亲共撑警者。而中移动的一家店铺的铁闸，亦遭撬破，里面的陈设品零散一片。

接近凌晨时分，防暴警继续在旺角大规模截查及拘捕市民，一名中年男子被截查时指骂警员，其间报称不适，状似哮喘，引起不少市民围观，其后该男子获放行。他接受访问时，指自己当时打算是路过此处乘车回家，其间突然被截查，批评当时警员态度非常恶劣。

凌晨1时半，有示威者在弥敦道近亚皆老街投掷汽油弹，防暴警员追捕无果，其间发射橡胶子弹，两名在场采访记者被橡胶子弹打中，一名市民则扭伤脚部致行动不便，各人由义务急救员扶到行人路治理，在场市民亦四散，汽油弹波及路上杂物起火，消防员到场射水灌救。

骚乱一直延续到清晨3时在防暴警察陆续登车离开后，终于恢复平静。