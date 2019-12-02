澳外长严词抗议澳籍作家杨恒均在华囚禁条件不公

澳大利亚外长2日发表措辞严厉的公报，对华裔澳籍作家杨恒均在中国被关押的状况提出抗议，强调，驻华领事人员最近一次探访杨恒均时发现，杨恒均目前被完全切断与外界联系，澳洲政府对此非常担忧。

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澳洲外长佩恩（MarisePayne）2日引据澳洲驻华领事人员最近一次探访杨恒均获得的消息指出，杨恒均每天接受审讯，而且手脚都有锁链。切断他与家人及朋友联系的措施也有加强。

澳洲外长这份公报措辞异乎寻常地严厉。她表示对杨恒均的状况深感不安，认为杨恒均在狱中所受待遇无法令人接受。她重申，澳方已多次呼吁中国给予杨恒均基本的法律规则标准、公正的司法程序和人道待遇。

另外，杨恒均的律师Sarah Condon2日也向法新社表示，杨恒均与外界沟通的信件被扣留，目的是阻止外界获得他的消息，也阻止他从外界获得消息。她还透露，杨恒均在入狱前身体状况良好，但后来被狱方告知患有高血压，并有严重肾病，狱方每天让他服用九片不知何种用途的药物。

杨恒均今年一月与家人自美国入境中国时，在海关被扣押。先是在“指定地点监视居住”，但今年8月起因间谍活动指控被实行关押。

澳大利亚总理莫里森否认杨恒均为澳洲间谍。人权观察组织澳洲分部负责人认为，杨恒均被捕完全是政治行为。

杨恒均此前似曾在中国外交部工作，但北京方面对此予以否认。90年代初，杨恒均移居香港，后辗转美国，此后入籍澳大利亚。他曾发表几部间谍小说。但多年间他一直以“民主小贩”自居，在其博客平台，发表介绍民主运作的文章，措辞通常十分温和，但也不乏对中国体制的或婉转或直接的批评。