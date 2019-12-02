美涉港法案：专家表示 中国反制措施并不强硬

美国总统特朗普签署《香港人权与民主法案》之后，北京当局12月2日发布反制措施。中国外交部12月2日宣布，即日起暂停审批美军舰机赴香港的休整申请并对“人权观察”、“自由之家”、“美国国家民主基金会”等非政府组织实施制裁。

广告 继续浏览后续

法国《回声报》刊文表示，中方宣布的反制措施不是很强烈。新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系研究院国防与战略研究所助理教授麦克·拉斯卡（Michael Raska）分析说，从军事角度上看，对美方不会产生大的影响；但从政治意义上来看的话，上述决定标志着中美紧张局势还会继续。

加拿大常驻台分析家和记者北寇谧将(J. Michael Cole)表示，中国2日宣布的反制措施象征意义大于实际意义。但这仍给中美两国关系蒙上了阴影。

法国亚洲中心（Asia Centre）会长迪蒙柳（Jean-Francois Di Meglio）也认为北京的反应并不激进。他对《回声报》记者表示，如果是反制措施强硬的话，北京当局可以召见美国驻华大使、故意拖延和美国新一轮的贸易谈判等等。

迪蒙柳还表示，从今日起不再审批美国军舰、军机停靠香港的申请，这是一种温和的回应。他表示，香港陷入混乱时刻，北京当局不希望在这个问题上摆出好斗的姿态。不像在南中国海问题上，中国一向的反应都特别强硬、甚至有威胁性。

五间被点名受到中方制裁的非政府组织包括“美国国家民主基金会”、“美国国际事务民主协会”、“美国国际共和研究所”、“人权观察”、“自由之家”。中国外交部认为这些组织在香港修例风波中“表现恶劣”，但外交部没有详细交代制裁的具体内容。

今年8月份，中国拒绝了两艘美国军舰访问香港的请求。这两艘军舰分别为两栖船坞运输舰“绿湾”号（LPD-20）以及巡洋舰“伊利湖”号（CG-70）。

根据中国环球网的报道，这并不是中国首次拒绝美国军舰访港，美国《华尔街日报》2018年9月份曾报道，中国拒绝了美国海军“黄蜂”号两栖攻击舰10月访问香港的申请。中国外交部发言人耿爽回应有关此事的提问时表示：“对于这样的请求，中方一直根据主权原则和具体情况来逐案进行审批。”

2016年，中国还曾拒绝美国海军“斯坦尼斯”号访问香港。更早前的2014年，中国还曾拒绝美军导弹驱逐舰“哈尔西”号访问香港。