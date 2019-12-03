北京顺义豆馅加工厂爆炸 已知4人遇难10人伤

北京顺义区一间大型豆馅加工厂的厂房在12月3日凌晨3点左右发生爆炸，目前已知至少有4人遇难，10人受伤，被送医院救治。出事的企业，据中国网上介绍，是目前世界最大的制馅企业。

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据北京顺义区政府官方微博宣布，2019年 12月3日3时 07分，顺义区牛栏山镇，京日东大食品有限公司的一加工豆馅厂房发生爆炸。经对事故发生时所有在岗员工逐一核对确认，截至目前，死亡4人（其中2名失联人员已找到，找到时已无生命体征，医院救治无效死亡2人），10人在医院救治，无生命危险。我们正在全力救治伤员，积极开展善后。事故原因正在调查。

据中国搜狐新闻说，公开资料显示，北京京日东大食品有限公司（下称“京日东大”）系日本东京国际贸易株式会社于1987年6月6日在北京投资建立的日本独资企业，注册地位于北京市顺义区牛栏山镇牛汇街3号，注册资本1200万美元。

该公司是日本东京国际贸易株式会社在中国投资的综合制馅企业，从事豆类、薯类、蔬菜瓜果类等农产品的馅料加工，年产量7万吨，是目前世界最大的制馅企业。其产品销往国内，并出口到日本、韩国、东南亚各国、美国等二十多个国家与地区，产品被广泛运用于面包、糕点、冰激凌、速冻食品、休闲食品、餐饮业等。目前合作伙伴有KFC、蒙牛、伊利、宜芝多、山崎面包、大白兔、湾仔码头、上好佳等企业。

2019年5月，京日东大被中国焙烤食品糖制品工业协会授予“中国改革开放40周年焙烤食品糖制品产业领军企业”称号，此外，该企业还曾入选中国轻工业百强企业。