华为回应前员工被控敲诈遭拘押事件 难平众怒 严重掉粉

华为公司的前员工李洪元获30万离职金后，被华为指控敲诈勒索，遭拘押251天，最终因证据不足获释。李洪元出来后要求赔偿道歉。华为不响。事件曝光惹翻了网络。骤然间，华为从天之骄子变成千夫所指。在汹汹舆论下，今天12月3日网上传出一份华为的回应。

广告 继续浏览后续

网传华为的简短回应称，华为有权利，也有义务，并基于事实，对于涉嫌违法的行为向司法机关举报。我们尊重司法机关，包括公安、检察院和法院的决定。如李洪元认为他的权益受到了损害，我们支持他运用法律武器维护自己的权益，包括起诉华为。

对于这个回应，网民“呦呦鹿鸣”评论指出，这是华为“甩锅”给公检法：意思是，有什么事情，你找公安，找检察院，找法院，都是他们动手的，你别找我；另外一个意思是：有本事，你也可以“运用法律武器”，法律上咱们都平等…，简化下来就是：你去告呀！

这个似乎知情的网民还说，“如果不是李洪元多长一个心眼录音了，他恐怕跳进黄河都洗不清了”。

微信魔都囡今天评论说，这个事情至少已经触发了大众的两个怒点：1、自己的员工怎么会这么弄？2、凭什么全网删帖封贴，哪里来的能量？

在新浪微博热议中，“时光的旅途123”说，将近5亿阅读量的话题，直接封了， 这很华为！！…

“方哥论事”说：这两天，华为因为前员工李洪元被司法机关错误羁押251天，饱受舆论谴责。华为对员工管理不人性，狼性手段，高高在上，高傲冷漠，企业文化受到质疑，企业形象受损严重…。

“Sammmy123”说：这就是俗话说的“胳膊拧不过大腿吧”，“有家庭和孩子要养的一个人，还真没办法和华为hw死磕到底！”

据澎湃新闻消息，李洪元在华为工作了12年后离职，与华为协商获得30万元的离职费。不料，又被华为控告涉嫌职务侵占，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2019年1月22日被深圳市公安局逮捕关押251天。但是后来检察院认为“犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件”将李洪元释放。