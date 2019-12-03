涉收中共全国政协委员政治献金 台湾退役中将获刑两年半

台湾退役中将罗文山因涉嫌收受中共全国政协委员，香港居民许志明的政治献金，今天12月3日被法院判刑两年半。

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据中央社3日发自台北报道，罗文山曾任台湾陆军官校教育长、装甲兵学校校长兼指挥官、台湾国防部常务次长、联勤副总司令。他退伍后转任欣隆瓦斯公司董事长，并担任国民党任务型国大代表及两任国民党中常委等职务。案发时，他是中华黄埔四海同心会的会长。

罗文山被指在2008-2012年间，接受香港居民许智明等人捐给黄埔四海同心会的4笔政治献金，共约1000万元。其中3次汇款给罗文山的许智明，是香港凯富能源集团董事局主席、中联石油化工国际公司董事局主席、嘉浩集团主席、联力集团主席、马达加斯加名誉领事，也是中共全国政协委员。

罗文山中将在审理时辩称，许智明指定汇款用于以黄埔四海同心会的名义刊登支持国民党总统候选人马英九的广告，以及支付许智明率团访台晋见时任总统马英九、拜访荣誉主席连战等活动的费用。他并说，许智明是黄埔四海同心会的永久会员，他以会员身分捐款，并非政治献金。但法院没有采信罗文山的上述说法。

法院认定，罗文山多次收受许智明等高额政治献金。许智明还是中共全国政协委员，罗文山在收受后没有交给台湾监察院，并将部分款项侵占。因此判处罗文山有期徒刑2年半，褫夺公权两年。全案可上诉。