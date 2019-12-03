《纽约时报》： 新疆用DNA绘制人脸加强社会监控

新疆当局透过强制性健康检查等手段采集维吾尔族和其他少数民族的血液样本，建立发展人脸绘制技术所需基因资料库并借此加强社会控制。欧美先进技术及企业也扮演一角。《纽约时报》报导，新疆图木舒克市当局采集了当地数百名维吾尔人的血液样本，并据此建立基因资料库，分析基因型与个人外观特征和家族血统的相对关系，以产出相应的人脸图像。

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尽管相关技术在中国仍处于早期发展阶段，所产出人脸图像的品质仅能用于缩小“肉搜”范围和排除特征不合的犯嫌，专家忧心，当局的真正意图是打造有效工具，以强化对维吾尔族的歧视性政策。

专家认为，当局未来甚至可将根据基因资料库建立的人脸图像输入遍布新疆的人脸辨识和大规模监控系统，以加强侦测异议份子和罪犯，提升社会控制强度。

根据报导，部分相关研究在中国公安部营运的实验室进行，且至少有两名和公安部合作的中国科学家曾接受欧洲声誉良好的研究机构资助，国际性科学期刊也曾在未检视基因样本来源的情况下刊登他们的研究。

尽管这些中国科学家声称，他们的研究方法符合国际学术规范，包括采集生物样本需事先取得被取样者同意，新疆地区居民其实没有选择。一些逃离当地的维吾尔人指控，当局强迫居民接受健康检查并藉机采集他们的生物样本。

而就算没有维吾尔族的“贡献”，中国也拥有全世界规模最大的基因资料库。综合当地媒体报导，至今年7月，中国已握有超过8000万笔基因档案。

欧美学术机构和企业在中国政府间基因研究遂行社会控制的过程中所扮演角色则颇耐人寻味。

根据报导，其中一名在基因应用研究领域与公安部有合作关系的中国学者，是曾服务于上海电脑生物学合作研究所（Partner Institute for Computational Biology）的人类遗传多样性专家唐鲲。

德国顶级科学研究机构马克斯普朗克学会（Max Planck Society）2005年参与创建，且至今持续资助这间由中国科学院管理的研究所。

马克斯普朗克学会发言人贝克（Christina Beck）表示，尽管学会曾提供唐鲲每年2万2000美元的奖助金，根据唐鲲的说法，在他2017年开始与中国公安部合作前，奖助金即已用罄。

不过，根据一则2016年张贴于中国政府网站的征才广告，唐鲲与公安部的合作发端于2017年以前。徵才广告显示，获聘人员将必须对唐鲲报告工作进度。

唐鲲2018年才离开电脑生物学合作研究所。马克斯普朗克学会指出，唐鲲并未依规定通报他和中国警方的关联。

另一名参与公安部相关工作的中国学者是北京基因组研究所的教授刘凡，他同时也是荷兰伊拉斯莫斯大学医学中心（Erasmus University Medical Center）的兼任助理教授。目前尚不清楚刘凡和公安部的合作始于何时。

刘凡目前仍是伊拉斯莫斯大学的兼任研究员。校方强调，曾对刘凡的研究内容进行了解，最后认定无需采取进一步动作，且无法为刘凡未获校方支持的研究工作负责。

由中国科学院出版的北京《遗传》（Hereditas）期刊，2018年刊登一篇与维吾尔族人脸有关的研究，作者即包括唐鲲和刘凡。此外，今年4月发表于《人类遗传学》（Human Genetics）期刊一篇检视612名图木舒克维吾尔族基因样本的研究，作者也是唐刘二人。出版“人类遗传学”的Springer Nature出版社旗下还包括影响力卓着的《自然》（Nature）科学杂志。

据称唐鲲一如一些其他基因学者，对维吾尔族融合欧洲和东亚的生物特征十分着迷。

《遗传》和《人类遗传学》期刊及唐鲲方面皆声称，不清楚用于研究的基因样本来源。

2018年1月，图木舒克境内出现一座高科技设施：由中国司法鉴定科学研究所管理的基因鉴定实验室。

采购文件显示，实验室用以分析DNA片段的基因测序仪使用美国赛默飞世尔科技公司（Thermo Fisher Scientific）供应的软体系统。公司今年2月宣告，经查核评估具体事实后，决定停止向新疆地区供货。

另一方面，用以执行刊登于《人类遗传学》研究的更高阶基因测序仪，则是购自另一家美国生物科技公司Illumina。公司目前拒绝置评。

根据报导，中国警方百般阻挠《纽约时报》记者在图木舒克的采访调查工作，甚至在机场就把他们拦下来进行讯问。记者后来持续被政府所派人员跟踪，最后更被迫删除所有照片和影音纪录。

图木舒克对外事务办公室副主任赵海（音译）则对记者提问时把强制性健康检查和基因采样挂钩十分恼怒。他质问：“你们认为美国有能力执行这样的免费体检吗？只有共产党办得到！”