中国外长4年后首访韩国 或协调“习文会”

中国外长王毅12月4-5日访问韩国。他4日与韩国外长康京和举行会谈，5日去青瓦台与韩国总统文在寅见面。这是中国外长4年来首访韩国。北京与首尔正在修复因萨德危机变冷的双边关系。双方似乎也在协调习近平与文在寅互访会谈事宜。

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据韩联社消息，中国外长王毅今天与韩国外长康京和在韩国外交部大楼举行会谈，就双边关系、半岛局势、地区和国际事务等问题广泛交换意见。

据韩国外交部官员透露，中韩外长在一致认为双边关系应早日重返正轨。双方确认了两国关系的未来发展方向。双方一致认为两国领导人之间的交流至关重要，并对本月底在中国成都举行的韩中日领导人会议的重要性表示认同。

中国总理李克强本月稍晚将在成都与韩国总统文在寅与日本首相安倍晋三举行中日韩首脑会议。韩联社说，有观测认为，双方的磋商内容很可能包括韩国总统文在寅借出席成都韩中日领导人会议之机访问北京，与中国国家主席习近平会晤，或者习近平明年访问韩国等事宜。

王毅在与康京和会谈后表示，中方将进一步加强与韩方的高层交流，双方将继续通过外交渠道就此协调。

另外，双方还就半岛局势广泛交换了意见，商定将基于不能容忍朝鲜拥核、韩半岛不能再生战争的共识，继续保持紧密沟通与交流，推动朝美无核化谈判取得进展。

据路透社引述首尔消息说，上次中国外长到访首尔的时间要追溯到2015年。当时中日韩外长在首尔举行3方会谈。一年之后，韩中关系恶化，原因是北京反对美国在韩国部署用于应对朝鲜飞弹的萨德反导系统。

北京指出，萨德反导系统的强大雷达可以辐射到中国境内。文在寅上台后一度冻结萨德的部署。但随后朝鲜频繁发射导弹对半岛安全构成危险，首尔和华盛顿最终在2017年部署了萨德反导系统。