德国有可能法律禁止华为参与5G

德国外长马斯(Heiko Maas)就中国电信巨头华为是否允许参加德国5G建设一事要求设立强硬路线。马斯表示，非常有必要对供货商进行政治信任审核。

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社民党籍外长马斯向德国《时代》周报表示：“我们数字基础设施的安全性必须放在中心位置。” 我们正在制作技术安全性要求新目录。但“我认为，也很有必要进行政治信任审核。”

为此，有必要对法律进行相应修改。一个相应法律草案在随后数周内将上路。如果审核结论是，德国安全利益会受到侵犯，则必须从一开始就拒绝有关公司参与5G网络核心部门。

马斯还表示，5G将带来数字化新水平。当前的安全法规不足以抵御任何可能的干预。医疗技术，自动驾驶或工业生产中的联网未来都将通过5G来组织。“硬件和软件供货商都可以制造巨大损害。我们不能天真。这不仅涉及间谍活动，还涉及可能出现的破坏活动。”

自数月以来，德国政界一直在就华为是否允许参与5G进行争吵。华为被怀疑为中国从事间谍活动提供便利。但德国基民盟籍总理默克尔一再强调，在5G建设中，她不会一开始就将某一供货商排除在外。基民盟籍经济部长阿尔特迈尔也持同样观点。

在问到经济部为什么看法不同时，马斯回答说：“因为还有其他利益，我认为这是合法的。华为是一家低成本供货商，当然，每个人都希望尽快且经济高效地完成电网建设。”