当心!政府推广“清洁煤” 河北多人中毒死亡

中国河北省最近多人因燃烧当地政府推广的“清洁煤”而一氧化碳中毒死亡。已知河北唐山有6人中毒死亡，另有数十人被送往医院救治。另外，河北承德市兴隆县也有多名村民疑似因燃烧清洁煤而中毒身亡。据中国媒体说，这些家庭没有被告知使用须知，也没有清洁煤的配套设备。

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据中国人民网消息，今年十月下旬，家住河北省唐山市开平区洼里镇西尚庄村的叶先生在村委会的统一组织安排下，以每吨600元的价格购买了几袋冬季供暖所需的“清洁煤”以及配套的锅炉。据叶先生透露，往年家中都是通过烧一些散煤供暖。 但从今年冬季开始，当地村委会告知村民，出于环保的考虑，按照当地上级政府的要求，不再允许村民使用散煤取暖，而是统一使用当地政府推广的“清洁煤”取暖。

据新京报报道，河北承德市兴隆县多位村民疑似燃烧当地政府推广的“清洁煤”后，因一氧化碳中毒身亡，河北唐山同样发生6位村民煤气中毒身亡事件，目前依然还有数十位村民在医院抢救。事故同样指向使用清洁煤后“煤气中毒”。

该报说：据媒体调查，事发多个村庄使用的“清洁煤”，来源并不统一，来自多个的煤炭经销公司。对于这些“清洁煤”的生产、审批是否有统一标准，质量是否合格？事发地兴隆县官方回应称清洁型煤的检验没有问题，但其他地方还未给出回应。

而唐山一涉事煤炭经销公司的员工称：“包括我们唐山市政府开会说一氧化碳中毒这个事件，只能说定性为人为操作不当。”

据社交媒体的消息说，一些死者的家属表示，他们在购买清洁煤球之初，没有被告知使用说明，所以都是按照以往使用散煤的经验来使用清洁煤。

据一位煤炭经销有限公司负责人声称，由于洁净型煤无烟无味，即便是使用专用配套炉具，也必须安装排烟管道等配套设施，保证良好通风，否则非常危险。

看来造成这一系列“煤气中毒”事件的原因，是很多使用者没有使用与“清洁煤”配套的设备而出现了意外。