栗战书借澳门座谈会批评香港王志民趁机露面辟谣

今年12月12日是澳门回归20周年，中共3日在北京召开澳门基本法20周年座谈会，全国人大委员长栗战书在座谈会发言，表面谈澳门，曲线却暗批香港情况。这次座谈会港人的焦点其实却落在久未露面的中联办主任王志民身上，王的露面并且接受香港亲共报章的访问，也是曲线辟谣，因为路透社早前报道，北京因不满中联办错判香港形势而准备将王撤换。

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栗战书在座谈会上一直看稿念稿，15页的讲词内容，除了大赞澳门社会稳定、民生改善之外，还就国歌法、基本法23条立法等保护国家安全任务超额完成。他说要坚持和完善一国两制制度体系，在宪法和澳门基本法的轨道上推进具有“澳门特色”的一国两制成功实践。

栗战书在致辞时暗批香港搞“司法独立”等于脱离中国宪法。栗说：“在特别行政区，不存在一个脱离宪法的‘宪制’，也不存在一个脱离宪法的‘法治’”。栗还强调要“继续建立健全维护国家安全的制度机制，坚决防范和遏制外部势力干预澳门事务和进行分裂、颠覆、渗透、破坏活动”。香港回归比澳门还要早，不但基本法23条尚未立法，连国歌法也迟迟未完成立法程序，招惹北京不满。

在谈到培育青年人时，栗战书放下手上讲词面向电视镜头即兴发表讲话，他指出主题虽然是澳门回归，但香港也要领会，以免港人忽略这些话中话。

港澳办主任张晓明则画蛇添足指出“澳门在贯彻落实一国两制方针和基本法、维护国家安全和统一方面树立了榜样”。

这次座谈会的另一焦点是久未露面的王志民。早在逃犯条例风波爆发时，政圈多次传出中央不满中联办错估形势，路透社早前更报道中央有意撤换王志民。王志民在北京首次开腔，只得亲共传媒采访。他强调，自己与中联办继续履行习近平的对港方针，曲线回应换人传言。

2017年香港回归20周年时，北京都有举行同样的座谈会，时任人大委员长张德江发言谈到香港。张德江当时指出，在任何情况下都不能以“高度自治”为名对抗中央，又提醒香港并非“三权分立”，亦非由立法及司法主导，而是以行政长官为核心的行政主导，讲话中更暗示基本法23条，指香港应切实履行立法维护国家主权的宪制责任。

事隔两年多，有政界中人指，香港不只23条立法，连国歌法亦仍在审议中。栗战书指，中央对港澳要求一样，但两地表现似乎相当不一样。