美专家:王立强非共谍却让外界窥见中共情报系统运作

自称共谍的王立强是否真系共谍，外界多有猜疑。但他透露香港上市公司中国创新投资主席向心夫妇的信息与这对夫妇被台湾扣留的“巧合”,让人跌掉眼镜。美国情报专家认为，王立强并非共谍，但他说出了中国情报系统的运作状况。

广告 继续浏览后续

据中央社华盛顿报道，美国中情局前分析师马提斯（Peter Mattis）分析了王立强向澳洲媒体揭露他在台港澳从事谍报渗透的表述指出，王立强非共谍，但他提供的讯息可以窥见中共情报系统实际运作状况。

马提斯现在是美国国会及行政部门中国问题委员会（CECC）副主任。他与詹姆士敦基金会（Jamestown Foundation）学者布拉吉尔（Matthew Brazil）3日共同发表新书“中共间谍活动：情报入门”（Chinese Communist Espionage：An Intelligence Primer）。

马提斯被问到王立强案时表示，王立强并非中共间谍，他也未自称是共谍，而是自述自己是前中共军事情报官员的助理。

尽管如此，马提斯表示，王立强提供的讯息值得重视与分析。外界从他在媒体上披露的内容可以看见中共情报系统实际运作状况。像王立强这样的人或许无法描绘政策纲领，但他说出中共情报实际运作状况。

马提斯提到王立强指控的香港上市公司中国创新投资主席向心夫妇。他指出，台湾不会没有理由拘留向心夫妇。王立强指控的企业很明显和中国人民解放军以及军事渗透有关。

王立强日前接受澳洲媒体访问时指控，中国创新投资是在中共解放军总参谋部之下成立，目的在“渗透香港的金融市场并蒐集军事情报”，他并指称中国创新投资在台湾媒体业的经费，让中国可以控制这些媒体，遂行新闻检查。

对于台湾前军情局副局长翁衍庆认为王立强绝对不可能是共谍的说法，马提斯认为，翁衍庆指的应是单线作业的情报人员。但情报工作通常只有极少数人能全面清楚掌握，有人只是提供资金或场所，很难认定是不是情报人员。

马提斯也表示，中共情报网络极为庞大、分散与复杂，近些年来，中共情报部门大量吸收具有电脑、不同语言能力与专业背景的年轻人，这也让西方世界更难了解、分析中共情报系统。

另据消息，台湾法务部次长陈明堂今天表示，台湾检方已对王立强展开调查，并透过司法互助，希望澳洲提供相关资讯。调查局官员说，根据王立强在专访中出示的3本护照资讯，皆无入境台湾的纪录。