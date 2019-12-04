美众院通过新疆人权政策法案吁制裁北京

美国众议院当地时间12月3日以407票赞成1票反对，表决通过“2019年维吾尔人权政策法案”。这个法案要求华盛顿政府针对新疆设立再教育营关押维吾尔等族群穆斯林制裁北京。

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该法案比今年9月美国参议院通过的新疆人权法案还要严厉。它要求特朗普政府对虐待新疆维吾尔人的中共高官进行制裁。美国众议院通过这个法案后，送交参院审议，法新社说，预计参院的多数议员都会支持，最后还需总统特朗普批准。

美国众议院议长南希-佩洛希在表决之前说：今天，维吾尔人的尊严和人权受到北京野蛮行为的威胁。这是对全世界良心的侮辱。我们向北京发出一个信息：美国不会对此保持沉默。

人权团体与一些专家指控北京将上百万维吾尔和其他族群的穆斯林关进政治再教育营。北京否认这个数字，称那是一些为防止伊斯兰极端化和恐怖主义的职业培训中心。

在贸易战背景下，北京与华盛顿的关系趋于紧张，美国国会刚在上星期通过了香港人权法案。特朗普总统已经签字批准。

中国外交部发言人华春莹对美国众议院通过新疆人权法案表示强烈愤慨和坚决反对。她谴责美国蓄意诋毁和抹黑北京当局的去伊斯兰极端化与打击恐怖主义的努力。她警告美国如果让新疆人权法案成法，将会受到中方的报复。

美国国会在中美贸易战之际，接连推动香港人权法案与新疆人权法案，被认为是对习近平强力打压国内民众自由的反击，也显示美国朝野彻底放弃对中共通过经济发展民主转型的天真幻想。