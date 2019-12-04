美军舰不停靠香港将考虑转到台湾

根据美国国际评估及战略中心亚洲军事事务资深研究员费沙尔（Richard Fisher）表示，中国为了报复美国通过《香港人权及民主法》，拒绝美国军舰停靠香港，因此或可能刺激美舰前往台湾作为后勤补给站的意愿。

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中国外交部华春莹日前在例行记者会上表示，中国政府暂缓审批美国舰船和军机停靠香港的申请决定，至于有记者问暂缓审批什么时候解除，华春莹回答称：“要看美方的实际行动。”

然而费沙尔这个星期一表示，中国此举凸显两点，一是美中两军关系很脆弱，二是，美国和台湾军事交流可能提升。他告诉美国之音：“中国决定禁止美国海军军舰访问香港很可能只会凸显，以美中两军接触为媒介改善美中关系是不可靠的，同时也将突显，美国需要寻找更加可靠的补给港口。众所周知，首都华盛顿存在强烈支持美国军舰开始访问台湾的呼声。中国政府这项决定可能产生的影响，是进一步提高美国向台湾派遣舰船的愿望。”

美国霍夫斯特拉大学（Hofstra University）法学教授古举伦（Julian Ku）接受美国之音访问说，中国暂时拒绝美舰停靠香港，“影响将很小，不过，美国从来也没有真正依靠香港；影响是有的，美国也从来没有把香港视为不可或缺的地方。美国政府一贯了解，中国政府可以自行作出任何决定。我认为，美国有能力处理这桩区区小事”。

香港位于南中国海地区，是美国舰只补给地之一。中美关系的动荡，曝露了香港这个补给点的脆弱性，对美国舰船在南中国海的战略行动会否造成影响，费沙尔说：“美国海军等军种已经可以自由地进入南中国海。中国的领土声索不会阻止美国海军合法进入南中国海，也不会阻止美国海军访问和停靠美国在南中国海的盟国港口，例如，菲律宾等。”

路透社说，香港今年6月爆发大规模抗议示威以前，基地设在日本的第七舰队旗舰蓝岭号两栖登陆指挥舰曾经在香港停靠。不过，8月份以来北京已经拒绝两艘美军舰船到港访问。