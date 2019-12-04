美国众院通过新疆人权法案:北京威胁让美国付出代价

北京4日对美国众议院3日通过新疆人权政策法案做出强烈反应，指责美国诋毁新疆的人权状况，反恐双标，干涉中国内政。中国外交部发言人警告美国将为此付出代价。

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中国外交部发言人华春莹今天在记者会上表示中国将让美国付出代价。据法新社发自北京的报道，华春莹4日在记者会上说，你想想，如果美国的行为损害中国的利益，我们会无动于衷吗？我认为，任何人都要为自己的错误言论或者行动，付出代价。

华春莹没有直接回答美国众议院通过的新疆人权政策法案是否会给中美贸易谈判带来不利后果。不过她表示，不可能不对中美关系与两国在某些重要领域的合作造成冲击。

另据中国官媒“中国日报”报道，中国外交部发言人华春莹谴责美国众议院的新疆人权法案蓄意诋毁中国新疆的人权状况，抹黑中国去极端化和打击恐怖主义的努力，严重干涉中国内政。她宣布说，中方对此表示强烈愤慨、坚决反对。

华春莹称，新疆问题不是人权和宗教问题而是反恐和反分裂问题。由于北京采取了系列措施，新疆3年来没有发生恐怖袭击事件。她指责美国在反恐问题上双重标准，并警告美方如不纠正错误，阻止上述涉疆法案成法，中方将根据形势发展，作出进一步反应。

美国众议院当地时间12月3日以407对1票通过“2019年维吾尔人权政策法案”，呼吁华盛顿针对新疆设立再教育营关押维吾尔等族群穆斯林制裁北京。

美国众议院议长南希-佩洛希在表决之前说，今天，维吾尔人的尊严和人权受到北京野蛮行为的威胁。这是对全世界良心的侮辱。我们向北京发出一个信息：美国不会对此保持沉默。

人权团体与一些专家指控北京将上百万维吾尔和其他族群的穆斯林关进政治再教育营。北京否认这个数字，称那是一些为防止伊斯兰极端化和恐怖主义的职业培训中心。

美国众议院通过这个法案后，将送参院审议，预计会得到参院多数议员的支持，最后还需要总统特朗普批准。