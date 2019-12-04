肯尼亚中资铁路 进口商被迫使用反提升运输成本

斥资33亿美元并由中国建造往返肯尼亚港都蒙巴萨与首都内罗毕的新铁路，看似缩短两地数小时路程，但不少进口商抱怨，肯尼亚当局强迫他们用铁路运货，反而让运输成本提高。

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路透社报导，部分进口商表示，因为不得不支付额外费用，透过铁路运送货物的成本增加一半，还得在内罗毕（Nairobi）拥挤的铁路仓库中耗费更多时间整理货物，甚至另外开卡车运载那里的货品，费时又不省力。

进口商原本都用货车从港口载货物进城，但如今肯尼亚港务当局表示，因为蒙巴萨（Mombasa）港口跟中国签订合约，必须提供铁路一定数量货物，因此以内罗毕及内陆地区为据点的业者，必须使用这条新铁路。

国营的肯尼亚港口管理局（Kenya Ports Authority）局长曼杜库（Daniel Manduku）表示：“肯尼亚港口管理局有义务提供铁路货运量…我们是铁路的担保人。”

中国进出口银行（Exim Bank）、肯尼亚港口管理局及肯尼亚铁路公司（Kenya Railways）的合约要求，肯尼亚港口局每年得提供100万吨的货物运输量给这条铁路，到了2024年必须增加至600万吨。

肯尼亚港口管理局指出，去年铁运货运量超过400万吨后，今年预估将达到500万吨。蒙巴萨港今年预计经手3400万吨货物，但大多数并非透过铁路运送。

送往蒙巴萨或其他国家的货物仍可以透过陆路运送，但内罗毕和周边地区的肯尼亚进口商透露，他们从去年10月开始被迫使用这条铁路。港口管理局今年8月证实这项政策确有其事，但遭到抗议后，已于10月撤销这项命令。

然而，相关业者指出，实际上几乎没有什么改变，他们仍被要求使用比较昂贵的铁路运送货物。

肯尼亚运输协会（Kenya Transporters Association）营运长伊瑞利（Mercy Ireri）表示，透过铁路运送40尺货柜至内罗毕要价8万先令，大约跟使用卡车运送差不多价钱。

但要求匿名的3位商人表示，进口商还得支付至少2万5000先令，以便让卡车到内罗毕车站仓库取货，另外还要付1万5000先令的仓储费。

为了建设铁路及其他计划，肯尼亚已积欠中国进出口银行6600亿先令，约占国债总额的1/10。身兼肯尼亚铁路公司董事会成员的曼杜库表示，为了偿还贷款，有必要征收更高额费用。

中国驻内罗毕大使吴鹏表示，中国支持肯尼亚当局要求进口商使用铁路的命令。他还说：“这是肯尼亚政府负责且明智的一步。”