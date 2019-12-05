北约将目光转向中国 中方回应：坚持走和平发展道路

北约峰会在周三于英国伦敦达成一份结束性声明。北约29个成员国盟友重申相互支持的立场，并首度指出中国是新的挑战，俄罗斯仍然是潜在的风险。对此，中国外交部发言人华春莹在周四的记者会上表示，中国坚持走和平发展道路，信奉的是天下一家、和而不同，倡导的是相互平等、相互尊重。

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北约首脑周三在伦敦郊区瓦特福德举行了3小时会议后发布共同声明，其29个盟国首脑在这份声明中提出，他们都意识到了中国影响力地扩张，并指出，中国的国际政策对于北约来说既是机会也是挑战，北约应该作为一个联盟共同应对中国挑战。此前，北约秘书长斯托尔滕贝格曾在周二告诉记者称，我们如今认识到中国崛起对所有成员国都带来安全上的影响。中国有着全球第二高的国防预算，并于近来大量展示全新和现代化的军力，包括射程可达整个欧洲和美国的长程飞弹等。他称，中国日益壮大的军力，包括射程可达欧洲和美国的飞弹，意味这是个北约各国必须共同解决的议题。他发言指，“我们第一次谈到了中国的崛起 -- 挑战和机遇，以及对我们安全的影响。 领导人同意我们需要以协同一致的方式共同应对。我们必须找到办法鼓励中国参加军备控制机制的方法。”

值得一提的是，针对究竟谁是北约当下主要敌人的问题，北约领导人间显然存在不同的看法。法国总统马克龙便在参加此次该组织成立70周年的峰会上强调，国际恐怖主义才是当下北约的首要敌人。其先前发表的北约“脑死亡”的争议言论也继续在此次峰会上凸显了，他与美国总统特朗普等领导人就北约组织现状和定位的分歧。针对此次北约峰会在声明中首度将中国视为挑战的内容，华春莹回应指出，“威胁与否与个头大小并无必然联系。中国的确块头很大，影响力在增强，但我们坚持走和平发展道路，信奉的是天下一家、和而不同，倡导的是相互平等、相互尊重。中国力量的增长是和平力量的增长，是公平正义力量的增长”。她说，“我们也注意到，北约内部也有很多不希望与中国为敌的客观理性声音。事实上，当前世界面临的最大威胁和挑战是单边主义和霸凌行径，就连美国的盟友都深受其害。”

德国《商报》则在报道北约对焦中国的报道中写道，"北约的最大优势，过去以及现在都一直是'威慑'，它基于成员国之间的相互承诺：一国遇袭、全体回击。现在，北约向中国发出了清晰的信号：中国在全球的行为将受到密切的关注。它也将是对中国扩张企图的拒止符。"该报社论认为，北约一方面将中国视作威胁，另一方面，北约也必须保持与中国的对话渠道。