北约首次将中国视为挑战 联合声明称需共同应对

北约成立70周年峰会12月4日在伦敦郊区瓦特福德结束。29个成员国发布共同声明，首次提出中国的扩张是需要北约盟国共同应对的挑战。北约准备了应对中国的计划。北约秘书长斯托尔滕贝格Jens Stoltenberg指出中国的影响力已开始来到欧美。

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北约首脑昨天在伦敦郊区瓦特福德举行了3小时会议后发布共同声明，北约29个盟国首脑在这份声明中表示，他们都意识到了中国影响力的扩张。并表示，中国的国际政策对于北约来说既是机会也是挑战，北约应该作为一个联盟共同应对中国的挑战。

对于核武导弹问题，北约秘书长斯托尔滕贝格强调，非常有必要签署一个包括中国与俄罗斯在内的，新核武控制条约。

对于5G通讯安全问题，北约峰会伦敦共同声明强调了保障北约通讯安全，包括5G通讯安全的必要性。共同声明指出，北约成员国应采用更安全，更有抗击力的安全通讯系统。

据法新社消息，北约秘书长斯托尔滕贝格3日在伦敦表示：我们如今认识到中国崛起对所有成员国都带来安全上的影响。中国有着全球第二高的国防预算，并于近来大量展示全新和现代化的军力，包括射程可达整个欧洲和美国的长程飞弹。中国日益壮大的军力，包括射程可达欧洲和美国的飞弹，意味这是个北约各国必须共同解决的议题。

华盛顿批评北京在南海的各项威吓行为。北约秘书长说：“并非把北约搬到南海，而是考量中国日益逼近，他们前进北极和非洲，砸重金投资欧洲基础建设和网路空间。”北约认为中国的影响力已开始来到欧美陆地。在中国国家主席习近平统治下，北京在外交关系上采取更为强势的态度，针对欧洲发动网路攻击，偷窃知识产权的指控也愈来愈多。

北约也准备了应对中国挑战的行动计划。但斯托尔滕贝格强调，北约全新做法并非创造新的敌人，而是分析和了解并以平衡方式因应中国构成的各项挑战。