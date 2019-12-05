德国图林根州：中国女商人涉嫌人口走私

据德国中部电台和南图林根网报道，一名中国女商人涉嫌在德国组织偷渡，帮助其同胞非法进入德国。这位55岁的女人涉嫌帮助大约25名中国人骗取了德国签证。

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这位女人90年代末来到德国，先住在北威州的亨内夫（Hennef），然后搬到图林根州的巴德利本斯坦(Bad Liebenstein)。在这两个城市，联邦警察周四都进行了突袭搜查。警方怀疑，一个中国偷渡组织从巴德利本斯坦出发，帮助中国人非法进入德国。

自数月来，警方已在暗中进行调查。调查对象为多位中国商人，首位嫌犯为一名55岁的中国女投资商。该投资商2015年购买了巴德利本斯坦破旧的老温泉医院，当时引起多方关注。这位女商人打出广告，要把破旧医院改建成一个宾馆，一个德中学校和中医养生所等等。但到现在为止，只是楼房门面和部分房间得到了修缮，但却有14个企业相继登记开设在这里。它们全是中国人开的，其中包括计算机行业、化妆品销售和食品批发等公司。警方认为，这些企业都只是信箱公司而已。中国女商人涉嫌帮助中国同胞骗取德国签证。他们来德后，制造独立假象，或购买房地产。女商人则从每位非法入境者身上获取了2万到20万欧元。

自2016年以来，警方已注意到进入图林根的中国人在大大增加。当时，有官员对这位中国女商人表示赞扬。但现在，人们怀疑她是一个人口走私集团的头目。该集团帮助中国人非法进入德国。

中国人非法入境以及中国走私集团犯罪猖獗，在德国多年来已是一个话题。德国情报局已于2005年警告中国人口走私集团活动频繁。当时，大多数偷渡者来到德国后，潜入地下或转往其它欧洲国家特别是英国。他们大部分在餐饮业和食品零售业就业。

根据德国宪法保护局的消息，中国间谍也优选德国，其中工业间谍份量较重。图林根宪法保护局因此也对巴德利本斯坦事件很感兴趣，表示将审核内中是否包含有间谍活动。