意国会不满中国阻挠黄之锋作证通过调查香港警暴决议

香港学生领袖黄之锋早前获邀到包括意大利等欧洲多国国会作证，但正在保释之中的黄之锋遭到法官拒绝出境申请，本来事件已经告一段落，然而根据外交政策（Foreign Policy）报道，意国国会事后采用互联网电话Skype方式邀得黄之锋作证，为此中国驻意大使李俊华批评意国会，激怒部分国会议员，对中国之咄咄逼人极表不满，遂提出一项调查香港警察暴力的决议案，并获得议员一致通过。

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而据中央社报道，通过这项决议案反映了罗马有意检讨或甚至调整过于亲中的路线。报道指，这项决议案由曾任意大利交通部长的众议员卢皮（Maurizio Lupi）提出，获得外委会跨党派全体投票同意，包括联合执政的“五星运动”、民主党都投下赞成票，显示意大利正在检讨加入中国“一带一路”带来的冲击，有意调整过度亲中的外交路线。

意国会通过的决议案同时反映，在意大利眼中，香港的司法早已沦陷成为中国手上的一枚棋子，香港法官不准黄之锋离境，也是在北京授意下的裁决。

根据外交政策杂志报道，意大利国会在星期一通过一项支持香港民主抗争者的决议案。议员一致通过决议案，显然是因为受到中国驻意大利大使李俊华的批评所激怒。李俊华之前批评国会不负责任，容许黄之锋透过Skype电话方式在国会作证。报道又说，中国外交官员试图在欧洲施展他们的影响力，已非首遭，但最近更演变成为激进的外交路线。

上述议案要求香港政府详细交代反送中运动至今的发展，包括警方开真弹枪企图谋杀示威者、解放军违反《中英联合声明》清理路障、理大事件等；又要求作为缔约国的中国，履行国际人权公约的责任、支持国际层面调查香港警察侵犯人权情况、释放被捕示威者，以及解释黄之锋被拒出境赴欧参与演讲的正当理由。

意大利商业报在会后专访民主党籍外交委员会议员夸尔塔佩莱（Lia Quartapelle）。她说很高兴委员会每个成员都投下了赞成票，他们终于让意大利政府醒觉，为香港发声，认为这是很重要的信号。至于连立场亲中的五星运动都支持决议案，她认为意大利尊重思想与言论自由，这点五星运动也必须承认。这是意大利外交政策的前提，不管是面对中国或其他国家，没有任何经济利益或外部压力能扭曲意大利这个基本信念，整个意大利政府对此有共识。

至于为何中国的外交政策转趋激进，外交政策杂志指出，这可从中国驻华盛顿大使馆代办赵立坚的晋升说起。赵之前以中国驻巴基斯坦大使馆临时代办的身份，在推特上与前美国国家安全顾问赖斯展开骂战，获得小粉红力捧，有“网红”外交官之称，更有人用“战狼外交官”来形容赵，最近赵为了辩护中国的新疆政策，更频频发文，里面不乏反美言论。外交政策杂志指出，现在中国的外交官个个都竞相采用同样的手法。