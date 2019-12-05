特朗普：15日对华关税措施可能有变 姆努钦：美中谈判上轨道

美国财政部长姆努钦在周四表示，与中方的贸易谈判“上轨道”，指对方积极争取达成协议，但重申美国不受期限限制。同样就对华贸易谈判问题，特朗普总统稍后告诉媒体称，美方原计划在本月15日采取的对华关税措施，可能会有变化。但他指，中美的谈判代表仍未讨论这个问题。

广告 继续浏览后续

姆努钦在当天出席众议院金融机构委员会听证会后向媒体表示，美中副部长级别官员在过去24小时中曾通电话，并称我们正竭尽全力。对此，特朗普在稍后告诉记者称，仍维持就本月中与中国达成“第一阶段”贸易协议的预期。特朗普说，美国正与中方举行会议和讨论。他又称，在12月15日可能会有些跟关税相关的事情发生，但现在还没有讨论这个问题。他并重申与中国的谈判进展顺利。特朗普还补充说，“我们将达成合适的交易，而我们不会对一个随机的期限感到困惑。 不过谈判仍在进行”。据悉，华盛顿预期在12月15日向总值1560亿美元的中国输美商品加征关税。

北京方面，中国商务部发言人高峰在当天重申，美中双方要达成第一阶段贸易协议，美国必须取消部分关税。他介绍称，“中方认为，如果双方达成第一阶段协议，应该相应降低关税。双方经贸团队一直保持密切沟通。” 此前路透社的相关报道指出，一位圈内人在上个月透露，特朗普和美国贸易代表莱特希泽认为，与中方达成的贸易协议，如果不能够解决知识产权保护和技术转让等核心问题，降低关税不符合美国的利益。另据《华尔街日报》在周四的报道称，参与谈判的美中代表仍就协议中，中方应购买美国农产品数量的问题存在分歧。

报道指，特朗普要求中国每年从美国购买400亿至500亿美元的农产品，而这要远超出中国在去年购买的86亿美国农产品总额。《华尔街日报》并继续引述消息人士的话说，美方还要求中方公布这一购买计划，并强调其不会被市场情况或中方已有的贸易承诺所左右。 彭博社另在周四报道称，美国官员预期能在12月15日对中国课征新一轮关税之前完成“第一阶段”贸易协议。报道还说，对于要在第一阶段协议中收回多少关税，中美双方的意见已经快要达成一致。