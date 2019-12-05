蓬佩奥再次警告“不可信”网络风险 中方指美方“安全陷阱”论很荒唐

美国国务卿蓬佩奥周四访问里斯本时发表讲话表示，美国过去两年来一直努力确保盟国了解与华为一类公司合作的风险。他并未点名地再次谈到了，“不可信任的网络”的风险。

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蓬佩奥在当天与葡萄牙外长席尔瓦（Augusto Santos Silva）举行的联合新闻发布会上，未点名地提出了华为公司可能带来的网络安全隐患。他在发言中没有直接引用华为的名字，而是指出从一些“不受信网络”中引入5G技术将带来风险。期间有记者问及有关华为参与葡萄牙网络建设的问题。蓬佩奥回应称：“美国的使命是分享我们所了解、掌握的情况，并根据美国的信息走向，分享美国在作出必要的决策时是如何考虑的。”此前，他曾在《欧洲政治周报》（Politico Europe）的一篇评论文章中提出，欧洲国家需以5G安全为重，不能让中国科技公司控制欧洲的5G基础设施建设。他在文章中还提及了华为的过往记录，称其“多次涉嫌从事间谍活动、窃取知识产权等非法行为”。

蓬佩奥另在周四面对葡萄牙听众谈道，“我们承认每个国家的主权，承认他们的自主决定权，但我们过去两年一直努力让我们在世界各地的朋友清楚地了解（华为）所带来的风险。”同样就美方口中，华为可能带来的网络安全问题，特朗普总统在周三参加北约峰会时向记者表示，“华为是一个安全隐患”。他说，“我确实认为这是个安全隐患，是个安全威胁。”特朗普还透露称，“我跟意大利说了，看起来他们不会继续那么做。我也和其他国家提过，他们也不会继续。曾和我谈过的人大家都不会继续那么做。”北约领导人并在当天指出，北约需要安全的5G通信。

葡萄牙电信运营商NOS公司在今年10月23日宣布，与华为合作在葡萄牙北部马托西纽什市建成该国首个5G网络。葡方还计划明年将向营运商拍卖5G频谱。对于蓬佩奥的发言，席尔瓦在记者会上提出，葡萄牙政府针对包括5G网络在内的公共服务政策都符合欧盟的规定。欧盟运输、电信和能源理事会（TTEC）在周二公布了欧盟理事会就5G技术对欧洲经济的重要性，及相关风险做出的结论报告，报道写道，“欧盟的5G网络中涉及到国家安全的重要部分必须由可靠的供应商提供。”另据路透社报道，荷兰将在近期拍卖首批5G频谱，并表示，如果存在安全隐患，可能将一些设备供应商排除在外。

荷兰经济事务国务秘书齐泽（Mona Keijzer）在一份声明中称，"网络的关键组成部分可能仅允许由可靠的供货商提供。"她说，“如果存在怀疑，一家不可靠的供货商可能会滥用、或使荷兰电信基础设施瘫痪，或者与外国政府存在紧密联系而与间谍活动有关，那么可以将之排除在外。"据悉，将参与竞拍的荷兰最大的电信公司KPN曾在今年4月表明立场指，计划使用华为设备用于基站，视之为5G网络的"外缘"部分，但在核心部分将使用一家西方供应商的产品。该公司称，如果法律要求，可以停止使用华为设备。报道指，KPN公司计划长期而言从过去的移动网络核心部分中移除华为设备。此外，荷兰国家安全情报局（AIV）曾于今年4月警告称，不能对来自有"攻击性网络战略"的国家的设备产生依赖性，并将中国称为“工业间谍的最大威胁”。

中国外交部发言人华春莹则在周四回答相关问题时表示，“美方动辄将安全挂在嘴边，反问安全的标准到底是什么，以及由谁来裁定和判决”。她并形容，美方的所谓安全陷阱听起来很堂皇，实际很荒唐。华春莹说，“如果按照美方只要是中国的东西就是不安全的这样一种荒谬的逻辑，反问是不是中国生产的衣服和鞋，美国人也都不能穿着，因为衣服和鞋也是中国人生产而可能产生安全威胁”。她又重申，英国、德国及欧盟等，经过多年的审查，都无发现华为存在明显的“后门”，相信有关国家会从自身长远利益出发，坚持独立的判断，坚持公平、公正、非歧视的原则，拿出足够的智慧，不要掉入美方所谓的安全陷阱。

面对美方有关安全问题指控，华为首席法务官宋柳平亦在当天该公司的新闻会上谈道，“毫无依据的国家安全威胁指控是非常危险的”。他说，“美国政客称他们非常担心网络安全，我们也有同样的担心；但事实上，仅仅因为来自中国就禁止华为等公司不能解决任何网络安全问题”。宋柳平还指，“美国政府从未出示任何真正的证据，证明华为构成国家安全威胁”。他说，“这是因为根本不存在这样的证据”。