【视频报道】“马克龙的梦想不是人民梦想”:法国近百万示威者诉求合流

“我们穷，但是我们不蠢”，“工薪阶层贫穷化，为什么政府要继续谄媚富人”，“警察局长都说了，他和（人民）不是一个阵营的”... 12月5日的瘫痪巴黎公交系统的游行在全国范围引发80.6万人响应（此为内政部数据，工会数据称已超一百万人），已不再仅仅剑指政府希望推进的退休金改革，而是糅杂着其他广泛群体的其他诉求：贫困学生和教师，无家可归者协会，环保，人权等等不一而足，黄背心和香港旗也现身游行队伍。无论怎样繁杂，所有的诉求都指向一处：贫富差距，社会不公。点击以下视频回顾现场。

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（本文为以上视频文字综述）今天巴黎交通九成瘫痪，就连今早来报道现场，记者也是坐电动滑板车抵达。从学生到医生，从律师到警察，跨行业罢工（巴黎线路为东火车站-共和国广场-国家广场）者希望重现1995年的场景，迫使政府放弃改革。

政府预计法国将会在2025年出现一个数额在70亿欧元到170亿欧元的养老金缺口，因此希望通过取消不同行业特殊退休制度，统一设置点数累计退休金，以及设置参考退休年龄，超过这一年龄退休可多领取养老金，不满这一年龄退休将退休金不足等，鼓励人们多工作。然而反对声音认为，新的系统极其复杂，普通收入阶层利益受损，不如通过恢复征收巨富税等，向富人课钱。

一名黄背心向记者表示：“政府说没钱贴给健康与退休体系，而这两部分亏空巨大，但执政者的梦想却是建立欧洲军队，我们的总统马克龙甚至提及建立太空军队，但我们到底需要什么呢？吃饭，看病？还是对其他民族开战？这不是我们的梦想，我们不共享他的梦想”。