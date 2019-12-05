陈全国:中共伸进新疆的铁腕

中共新疆书记陈全国被外界视为北京伸进新疆的铁腕。法新社说，陈全国在西藏任职时期以监视藏人的手段出名。到新疆任职后，他被指控铁腕镇压新疆维吾尔穆斯林。他被北京犒赏进入政治局，也被华盛顿锁定为制裁对象。

广告 继续浏览后续

今年64岁的前军人陈全国2016年8月开始担任中共新疆最高领导人。地域辽阔的新疆大约有两千5百万居民，其中大部分是穆斯林。

新疆一些再教育营拘押超百万穆斯林的消息就是在陈全国到新疆后传出的。北京否认这个数字，并称那是维吾尔人发动系列恐怖袭击后，为防极端化和分裂而开设的职业培训中心。

陈全国2011-2016年曾任职西藏，他在一系列藏人抗议和佛教徒自焚事件后，重建秩序“脱颖而出”。陈全国治藏的手法之一是每隔500米设一个警察站。他后来将自己在西藏练就的政治“铁砂掌”带到新疆运用发扬，在上任的头一年，招募安全人员等于他在西藏五年招募的人数。

法新社引述德国新疆问题专家郑国恩（Adrian Zenz）指出，陈全国整治少数民族的手段在中共党内素有“创新”之名，特别是针对有独立倾向的少数民族，他创造的政策可让这些民族跟随中共路线走。

据法新社获得的中共新疆内部文件鲜显示，陈全国对关押维吾尔人的再教育营提出的标准要求是：教育要向学校一样，管理要向军队一样，保安要向监狱一样。

据新疆政府宣称，陈全国到任后，新疆当局在监督手段方面有了创新：身份检查，面部识别，警察哨所…。流亡海外的维吾尔人透露，他们在新疆的亲友说，甚至胡子太长或穿穆斯林罩纱，都会被送进再教育营。

通过卫星研究新疆教育营的加拿大不列颠哥伦比亚大学研究员章闻韶Shawn Zhang指出，在司法外任意拘押方面，陈全国是新疆近40年来最具进攻性的中共官员。

陈全国已在美国出名：美国众议院12月3日一审通过新疆维吾尔人权政策法案，要求特朗普政府对陈全国和其他在新疆涉侵人权的中共官员进行制裁。

北京当局立即对美国众议院通过这个法案做出强力回应。中国外交部发言人华春莹警告美国将为此付出代价。

法新社引述专家说，与中亚接壤的新疆是习近平2013年发起一带一路基础设施建设计划的关键地段。陈全国能否成功关乎到习近平的声誉。终于在2017年，这位河南贫家子弟获得了犒赏：进入中共中央政治局25名高官构成的权力金字塔顶端。