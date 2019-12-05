香港民阵发起国际人权日游行获得批准 港警“一哥”访京

香港民间人权阵线在本周日计划趁国际人权日发起游行，由维多利亚公园出发游行至中环遮打道，港警在周五向民阵发出了不反对通知书。此前，曾数次发起经百万港人参与游行集会的民阵，在近期向警方提出的游行申请则在过去连续5次遭到反对。

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民阵在当天接获警方通知，对周日举行的“12.8国际人权日”大游行发出不反对通知书。按计划，游行将于周日下午3时在维园中央草坪起步，终点为中环遮打道。不反对通知书显示，游行须于晚上10时前结束，维园中央草坪的使用时间则至下午6时。警方会开放游行路线的西行全线和电车路，东行车路则留作紧急车辆及其他道路使用者使用。警方表示，鉴于区议会选举后曾发生暴力示威，为应对可能出现的突发情况警方将出动3000警力作高度戒备，当中包括五个总区的应变大队的警员。

在刚刚过去的区议会选举中胜选，并担任沙田区议员的民阵召集人岑子杰表示，游行条件经过双方详细磋商后制订，条件虽非完美，但民阵接纳，初步预计会派约200名纠察维持序秩序。他指出，若游行人数众多，民阵会争取警方开放更多路面予游行人士，并与警方达成默契，若游行期间发生事端，警方会即时通知民阵协助斡旋，尽量避免警方与游行人士的磨擦，有信心周日游行和平顺利进行。他希望警方高层提醒前线人员保持克制，不要挑衅游行人士，并指“只要前线一名警员失控，就会令情况失控”。

民阵还将于当地时间周五下午2时召开记者会，公布游行详情。该组织并通过脸书账号发表声明称，“这是 7.21 以来首次游行获批 8.18 变成‘流水式集会’，8.31、10.1、10.20 几次游行申请皆被禁止。今次游行也将是区议会选举、人权法案通过后，最大的机会向国际社会表达香港人对抗警暴、争取民主的决心”。声明称，“香港人，星期日 3 点，维园见！”

特区政府网站另在周四刊登新闻公报表示，香港警务处处长邓炳强周五将前赴北京，进行其于上月（11月）就任后的礼节性拜访，香港警务处副处长（行动）萧泽颐陪同。他们将于周日返港。公报介绍称，访京期间，邓炳强将拜访公安部及国务院港澳事务办公室，借此机会与北京的相关官员会面，介绍香港的治安情况，并就跨境罪案及警务合作方面进行交流。

有报道显示，上任处长卢伟聪在 2015 年 5 月中赴京进行的礼节性拜访共有 4 天，也是到访公安部及港澳办，卢伟聪当时先后参观访问公安部反恐局、国际合作局，以及网路安全保卫局等部门。