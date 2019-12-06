中国很有钱? 美国反对世行低息借钱给北京

世界银行称其理事会周四采用了一项援助中国的新计划，将每年向中国提供10-15亿美元低息贷款直至2025年6月。美国财长努钦和数位议员对此表示反对。美国认为，中国已经很富裕，不能再获得这样的国际援助，中国自己都在一带一路倡议下向贫穷国家提供规模庞大的贷款。

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据路透社报道说，世界银行不顾美国反对，拟未来五年每年对中国贷款逾10亿美元。

美国财长努钦在美国众议院金融服务委员会的一次听证上表示，财政部驻世界银行代表周三反对了该计划，并称他希望世界银行让中国“退出”针对中低收入国家的优惠贷款项目。

该报道说，这个为期五年的贷款战略计划于周四下午公布，此前世行理事会“表示普遍支持”该行参与中国的结构性和环保改革。

世行称其贷款将随着“国家合作框架”计划的实施而逐渐减少，符合2018年达成的130亿美元增资计划中的改革措施。在截至6月30日的2019财年，世行向中国提供13亿美元贷款，较2017财年的24亿美元有所减少。新计划的贷款额将较此前五年的均值18亿美元“逐渐减少”。

据世行在其计划中称。“受基于项目准备情况的正常渠导管理影响，每年的贷款额可能会有上下浮动，”世行还称，北京要求世界银行的国际复兴开发银行(IBRD)继续提供资金，作为改革、机构建设和知识转移的平台。

但美国财政部长努钦认为缩减贷款的速度不够快。他认为中国已经很富裕，不能再获得这样的国际援助，中国自己都在一带一路倡议下向贫穷国家提供规模庞大的贷款。