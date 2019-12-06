中国没有政治犯？胡佳批刘晓明无耻

就在欧洲议会即将把世界上最重要的人权奖项萨哈罗夫思想自由奖颁发给中国维族学者伊力哈木·土赫題的前夕，中国驻英国大使日前在接受英国媒体采访时发表所谓中国没有政治犯以及中国人拥有言论自由的言论引发欧洲舆论哗然，北京著名异见人士，2008年萨哈罗夫奖获得者胡佳谴责中国的外交官无耻。

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胡佳向本台表示：“这种言论我已经多次提到，最早是在2007年12月28日，我是12月27日从家里被捕的，被捕的罪名是煽动与颠覆国家政权罪。当时在北京市关押政治犯的看守所的副所长就说中国没有政治犯。当时，我简直是晕了，我说国民党还承认他们逮捕的是政治犯呢！他们把抓的学生，共产党，还有民主人士都称为是政治犯，你们共产党抓了这么多因言论问题，因宗教问题因公民权利问题而的人却把他们称为是刑事犯，你们连这点勇气都没有！连这点担当都没有！中国从警察到区县一级的官员，再到人大以及外交部的官员，全部统一口径地说中国没有政治犯。他们大概也不会承认几十年前荒诞的年代被整的刘少奇等人为政治犯。刘晓明这类官员表面上宣传共产党如何地自信，其实他们连中国有政治犯都不敢承认，我相信，他不是因为无知而是因为无耻，刘晓明同香港的张晓明一样，中国外交部第一刻进去的信条是‘我们是不穿军装的解放军’，所以，他们同中国军队警察一样，都是党卫军。”