习近平执政至何时 媒体慎答

设址在美国的中文媒体引述报道称，“习近平新时代”是中国官媒近年最热门的常用词，但这个新时代是指何时至何时，却较少清晰界定。近日，有权威说法来指出，“习近平新时代”将持续38年之久。但也有解读称，这个新时代的长度，并不等于习近平的任期长度。但上述定位显示，习近平思想的影响力，希望可以至少延续到那时。

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据消息树引述多维报道称，习近平还要再干多少年？标准答案有了。中国官方媒体说，习近平执政后提出了中国梦执政理念。近日，有权威说法来指出，“习近平新时代”将持续38年之久。“习近平新时代”是中国官媒近年最热门的常用词，但这个新时代是指何时至何时，却较少清晰界定。

报道指中共中央党史和文献研究院院长曲青山此前10月3日在《求是》杂志发表《新时代在党史、新中国史上的重要地位和意义》文章，透露了“习近平新时代”将会持续多久。文章把迄今98年的中共党史分成4个阶段，从1921年建党到1949年建立中华人民共和国是第一个阶段，这28年的关键词是“革命”；从1949年到1978年中共十一届三中全会召开，这29年是第二阶段，关键词概括叫“建设”；从1978年到2012年中共十八大召开，这34年是第三段，历史关键词就是“改革”；而从习近平上台的2012年开始至今仅仅7年的第四阶段。文章认为，这个新时代应持续到本世纪中叶（2050年）全面建成社会主义现代化强国，时间长度应该是38年左右，关键词就叫“复兴”。

据该文章指出，纵观中共党史、新中国史的发展，中共在1949年前的奋斗是为了“救国”，在1978年以前的奋斗是为了“兴国”，在改革开放时期的奋斗是为了“富国”，那么，在新时代的奋斗则是为了“强国”，“救国、兴国、富国、强国是实现中华民族伟大复兴的完整事业”。

据报道指，“习近平新时代”这一说法，从其上台的2012年中共十八大起计，持续多久则无人说得清楚，特别在2018年修宪取消了中国国家主席的任期限制后，这一新时代将持续多久，更是众说纷纭。对此，香港《明报》分析称，中共中央党史和文献研究是中共的官方史馆，该文可视为官方首次为“习近平新时代”定下时间长度。值得关注的是，这个新时代的长度，并不等于习近平的任期长度。但上述定位显示，习近平思想的影响力，希望可以至少延续到那时。

报道指出，正如中共在立国前也经历了陈独秀、李立三、向忠发、博古、王稼祥等多任领袖，才确立了毛泽东的核心领袖地位，在34年的改革时代，除邓小平以外，还经历了江泽民、胡锦涛两个时代。所以说，到2050年之前，中共也可能经历了几任领袖了。

报道称，在了解中共对习近平新时代的这一历史定位，就不难理解习近平对于其接班人选择的慎重，因为他必须要选择能依循其思想或至少奉其思想为正朔的人来接班。关于中共领导人接班问题，中共中央党校副校长谢春涛于11月19日出席中国记协“新闻茶座”活动，随后有香港媒体披露谢春涛未公开的讲话称，中国共产党已经在此前有序地解决了领导人接班问题，并称“完全不担心，领导人的平稳、有序地更替问题”。

报道还指出，不过，中共98年的党史证明，后来者即使不会对前任彻底否定，也会对前任的思想理论作相当的修正扬弃。例如，毛泽东就基本否定了他在1935年遵义会议主掌大权之前的所有中共领导人，邓小平对毛泽东发动的文革也作了“彻底否定”，习近平的思想能否获其接班人全盘接受继承，历史会作最好的见证。