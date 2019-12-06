传丈夫遭调查京剧名角政协常委姜亦珊自缢

根据中国微博流传消息，京剧名演员姜亦珊于周四上午10时左右被发现在丰台区家中逝世。有网民指她的丈夫被中纪委带走调查，她因自知丈夫罪行严重而寻死，但有关消息未获证实。

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据光华网今天报道说，北京政协常委，京剧女星姜亦珊自缢。消息说，年仅41岁的中国国家一级演员、著名京剧演员姜亦珊突然离世。

该报道指，北京政协常委、年仅41岁的中国著名京剧演员姜亦珊突然离世。有消息指，她于家中自缢身亡。《北京日报》披露姜亦珊离世的消息，但并未提及具体原因。消息传因丈夫被调查寻死。

该报道说，根据微博流传消息，姜亦珊是于周四上午10时左右被发现在丰台区家中逝世。有网民指她的丈夫被中纪委带走调查，她因自知丈夫罪行严重而寻死，但有关消息未获证实。了解姜亦珊的消息人士称，姜亦珊性格乐观开朗，难以接受她会自杀。她留下11岁的儿子，令人唏嘘。

据悉，姜亦珊最后一次在朋友圈发文是11月29日，称“今晚7点30分石家庄大剧院升F调的京剧《大探二》欢迎前来围观”。

该报道说，姜亦珊是中国国家一级演员，从小学习京剧，专攻张派青衣表演艺术，1996年由沈阳艺术学校京剧科毕业，同年获分配到沈阳京剧院，2000年8月调入天津京剧院，2006年调入北京京剧院工作至今。她曾先后获得中国戏剧梅花奖、中国金唱片奖、上海戏剧白玉兰主角奖。

据该报道说，姜亦珊的代表作有《秦香莲》、《状元媒》、《诗文会》、《二进宫》、《望江亭》、《春秋配》、《白蛇传》、《贵妃醉酒》、《玉堂春》、《赵氏孤儿》、《三娘教子》及《红鬃烈马》等。