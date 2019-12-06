北京限制美国外交官在华活动:提前5天报批

中国外交部今天证实，针对美国国务院10月起对于中国驻美外交领事人员采取的限制措施，中方已于4日照会美国驻中国使馆，对美采取对等做法。中国外交部并促美国撤销有关决定。有消息指中国此举是报复美国方面先后推出香港人权与民主法案和新疆人权法案。

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据中央社今天报道说，你来我往，北京证实对美外交领事人员祭出限制。消息说，中国外交部发言人华春莹下午在例行记者会针对媒体提问，作了以上证实。

据华春莹表示，中方确实采取了反制措施，“针对今年10月美国国务院对中国驻美外交领事人员的限制措施，中方已于12月4日照会美国驻华使馆，从即日起对美方采取对等做法。中方将根据美方做法予以相应的回应”。

据华春莹说，中方一贯支持包括美国在内的各国驻中国外交领事人员依法在中国展开正常的公务活动，并且提供必要的便利；“我们再次敦促美方纠正错误，撤销有关决定，为中国驻美外交领事人员开展相关活动提供支持和便利”。

该报道称，中国官方媒体澎湃新闻和观察者网昨天报导，为反制美国，中方要求美国驻中国大使馆外交人员以及美国驻上海、广州、成都、沈阳及武汉总领馆人员正式会见中方地方政府代表、正式访问中国教育或研究机构时，须提前5个工作日书面通知中国外交部。