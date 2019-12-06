困境下中共政治局今主议经济 强调保六否引关注

据中国官方媒体报道，中共中央政治局6日召开会议，分析研究2020年经济工作；听取中央纪律检查委员会工作汇报，研究部署2020年党风廉政建设和反腐败工作。中共中央总书记习近平主持会议。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，中共政治局会议说，2020中国经济保持合理区间运行。外界近来分析，中国2020年经济成长面临“保6”大劫。在此气氛下，中共政治局会议今天研究2020中国经济工作并称，保持经济运行在合理区间，确保全面建成小康社会和十三五规划圆满完成。

报道引述新华社消息，中共中央政治局6日召开会议，分析研究2020年经济工作；听取中央纪律检查委员会工作汇报，研究部署2020年党风廉政建设和反腐败工作。中共中央总书记习近平主持会议。中国经济成长率在2020年能否“保6”，近来在中国境内外掀起讨论。中共中央政治局此次会议对中国2020年的经济研究分析，因而格外引人关注。

根据新华社消息，会议指出，2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官（完成）之年，“我们要实现第一个百年奋斗目标”。会议表示，做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚决打赢三大攻坚战。

官方消息又说，此外全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间，确保全面建成小康社会和十三五规划圆满收官。会议指出，明年要坚决打好三大攻坚战，确保实现脱贫攻坚目标任务，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，确保不发生系统性金融风险。

报道称，新华社说在这之前，习近平主持召开中央政治局常委会会议，听取中央纪委2019年工作情况和19届中央纪律检查委员会第四次全体会议准备情况汇报。会议同意2020年1月13日至15日，召开19届中央纪律检查委员会第四次全体会议。