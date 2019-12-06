孟如明星康明凯密拘一年无曝光 国际预防危机促放人

中国科技巨企华为太子女孟晚舟在加拿大被拘押逾一年，加拿大前外交官康明凯亦在华遭拘押接近一年。孟晚舟受捧如明星，中国施压加拿大纠正错误。康明凯遭拘秘密无闻，他被拘前任职“国际预防危机组织”，该组织主席马利日前在美国《华盛顿邮报》撰文，指拘押康明凯是不正当且非人道，促中方放人。

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据东网今天报道说，康明凯被拘一年，国际预防危机组织促华放人。报道称，康明凯去年底在中国被拘。

中国科技巨企华为太子女孟晚舟在加拿大被拘押逾一年，加拿大前外交官康明凯亦在华遭拘押接近一年。他被拘前任职“国际预防危机组织”，该组织主席马利日前在美国《华盛顿邮报》撰文，指拘押康明凯是不正当且非人道，促中方放人。

据马利写道，中方在其土地上侵犯一个外国人的权利，几乎毫无遮掩动机，令所有希望跟中国接触的人不寒而栗；又指康明凯被拘押是不正当和非人道，一个小时都不应该，更不要说一年，并指中方应该把他释放，让他重获自由。他重申康明凯从未有过任何危害中国的行为，对他被拘表示不解，又透露康明凯尚未获允与律师或家人会面，仅能定期与领事人员见面。

另一边厢，有加拿大参议员计划下周提出动议，要求政府向北京采取更强硬立场，包括制裁在香港及新疆侵犯人权的香港及中国官员。中国驻加拿大大使丛培武警告，加拿大国会如通过有关动议，借人权及民主之名干涉中国内政、制裁中方官员，中方将坚决反制。