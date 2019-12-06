尴尬了 虽高调爱国网警仍催明星大腕护照选边站

手拿外国护照但高喊爱国的一应大明星可能遇麻烦。据中国某官方网警帐号5日在短视频平台上传一则有关双重国籍的“宣导教育短片”，片中点名批评艺人刘亦菲、吴亦凡、李连杰，并科普呼吁道：“中国不承认双国籍！”并称对于违反规定没注销护照的，大使馆将注销他们的证件，“严重者拒绝入境”。

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据世界日报今天报道说，网警批刘亦菲、吴亦凡、李连杰双国籍：不注销就拒入境

世界日报综合媒体消息，刘亦菲拿的是美国国籍，吴亦凡是加拿大国籍，而红遍海内外的武打巨星李连杰则是新加坡国籍。

该报道称，网警呼吁：“坚持一人一国籍，不允许任何中国公民有双重国籍！同时也不强制或违背本人意愿选择国籍。”网警的话说得十分明白，你可以选择任何国家的国籍，我们不强求，但是你既然选择其他国籍，就不允许再保留中国国籍和护照了。据该报道，该网警特意强调中国不承认双国籍，放弃中国国籍就不允许使用中国护照。网友们在网上看到网警的发布，纷纷在下面留言表示支持“做得好”、“全世界最难入的国籍，中国国籍。想入想出的，都想好了。”

报道说，事实上，娱乐圈还有很多人都是外国国籍，比如张铁林是英国国籍，金城武是日本国籍，王力宏是美国国籍等。

但是也有很多人和这些明星相反，比如成龙就是中国国籍。不仅如此，成龙还表示，一开始为了躲避狗仔，让儿子入了美国国籍，后来他强迫儿子改成中国国籍，但在转为中国国籍的过程中，发现很难，为此费了很多工夫。成龙还表示，中国国籍其实是最难入的，因为中国是非移民国家。

据该报道说，还有甄子丹，从小在美国长大，原本是美国国籍，但是他坚信自己是中国人，将自己的国籍也改成了中国。