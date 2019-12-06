广州世界律师大会未开 中国维权律师遭禁

世界律师大会即将于广州举行，全球有共800名司法界及政府人士参与，但中国国内大部分律师都不获准许出席，广州律协更要求当地的律师“噤声”，不准发表有关香港问题等“不当言论”，律师批评当局的做法无理。自由亚洲指中国欲利用世界律师大会改善中国司法形象。

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据自由亚洲今天报道说，广州世界律师大会禁中国维权律师参加。2019世界律师大会,12月9日至10日在广州举行。据中国司法部的网页显示，这个大会共有57个国家，大约800名司法界、及政府官员等代表出席，其中400名是境外嘉宾，包括新加坡及俄罗斯等司法界人士。

虽然这个会议有多个国家的司法界人士出席，但中国很多维权律师却不获准参与这个大会，不少律师对此表达不满，有律师对会议发起杯葛行动，呼吁其他律师不要参加会议。

该报道说，广州律师隋牧青收到当局的警告，不要在世界律师大会举行期间发表不利政府的言论。广州律师隋牧青周五（6日）对自由亚洲表示，参与这个会议的都是当局指定的司法人员，一般律师大多不批准参加的。而他亦收到当局的警告，不要在世界律师大会举行期间发表不利政府的言论。他指，当局只是想利用这个大会提升自己在国际上的地位，根本就不是讨论甚么法律的问题，这个大会根本就毫无意义。

据隋牧青说∶ 据我所知是不容许执业律师批评，甚至谈论这个世界律师大会都是不容许的，像我这样的（被吊销律师执照的）都有警告，不容许谈论这个世界律师大会，一个是香港问题，一个是世界律师大会。这种律师协会它也不过是司法行政机关的一个附属机构，他都是官方挑选的人，其实他们事实上也不能代表这么多律师，仅仅使用官方机构搞了一个活动，藉着世界律师大会的名义而已。他表示，自从709律师大抓捕事件后，中国维权律师被打压的情况受到国际社会关注。隋牧青指，官方是希望藉着举行世界律师大会，挽回在国际上的声誉，但是这是没有用的，他认为世界要对中国改观，中国必须要从改善司法制度着手，这样才可以改善律师被打压的情况，中国才会得到各国的尊重。

该报道称，广州市律师协会11月21日召集了全市律师事务所的负责人，传达了五点党的指示，其中包括：要求律师在上月21日至本月15日，不许发表“不当言论”，“不当言论”包括律师在香港问题上，不得发表与党不同的意见、强调律师必须服从党，以及鼓励律师阅读习近平语录等，如有人违反规定，律师事务所及律师将会受到惩罚。有收到传达指示的律师事务所负责人表示，当天最后一点指示明确指出：“那些喜欢美国司法制度的中国律师应该在美国而不是中国执业。”

自由亚洲说，该台致电广州市律协，希望了解有律师被警告及拒绝批准出席会议的情况，但电话一直显示忙线。记者根据世界律师大会网页显示的电话致电了解，但接电话的职员一听到该台查问有关律师被拒绝参加会议，就立即挂线。

该报道说，另外，被控“煽动颠复国家政权罪”的律师余文生，已被关押近两年。其妻许艳向世界律师大会与会的人士发公开信，要求他们在大会上向中国当局提出立即释放余文生、交代余文生的情况等。同时，她亦希望可以与各国的司法人员会面，讲述余文生的情况。据许艳说∶ 请他们（与会人士）安排时间与我能见面，了解一下人权律师余文生情况，包括他法律权利被剥夺的情况，包括我作为她的妻子，为他维权所遭到一些法律权利被剥夺的情况。第二点，我就是请求他们在参会之间能够明确的提出余文生律师这个案件，希望他们在大会上要求中国的司法机关，能够立即停止违法的超期羁押，然后依法立即作出判决。

报道称，2018年1月18日在中共十九届二中全会开幕当天，余文生发表修宪建议书，建议国家主席由差额选举产生，取消军委主席及军委制度等。翌日，他被北京市石景山区警方带走，后被当局以“煽动颠复国家政权罪”关押，于今年5月案件“秘密审讯”后，一直没有宣判。