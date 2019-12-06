普及文宣攻港新招 推全民打汉奸游戏

中国近日出现一款免费网络游戏“全民打汉奸”，多名“反送中”运动领袖如黄之锋被设计成“通缉犯”，供玩家打击。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，中国推网络游戏，香港反送中领袖成通缉犯角色。香港人推出自制VR电玩游戏“光复香港”（Liberate Hong Kong）后，中国近日出现一款免费网络游戏“全民打汉奸”，多名“反送中”运动领袖如黄之锋被设计成“通缉犯”，供玩家打击。

中央社说，“全民打汉奸”的开发者不明，也无法确定何时上线。开启游戏后，画面有“香港是中国的香港，不容外部势力染指！”几个大字，背景则是飘扬五星旗及港区旗帜的香港街头，还有戴黄色安全帽、黑口罩，身穿黑衣的示威者。进入游戏后，可看到依照“反送中”示威者特征（黑衣、黑口罩、安全帽等）绘制的人群，并要求玩家在人群找出混在其中的8名“汉奸”。

报道引述港媒立场新闻消息，所谓8名“汉奸”，除历史人物秦桧外，其他7名分别为民间人权阵线召集人岑子杰、香港众志秘书长黄之锋、壹传媒集团创办人黎智英、香港民主党创党主席李柱铭、民主党前主席何俊仁、香港众志创党主席罗冠聪，及前政务司司长陈方安生，他们都是 “反送中”要角。每名“汉奸”都被附上一段文字介绍，例如黄之锋被描述成“河童”，并被定义成“港独头目”；黎智英则被形容为“肥佬黎”，被指是“乱港金主”。

该报道说，这款游戏难度低，只需从画面中挑选拖鞋、棒子等攻击黑衣人，并抓到混在其中的8名“通缉犯”即可过关。许多中国网友在微博分享该款游戏，并称“汉奸港独通通抓起来”、“哈哈，超级爽，虽然比较简单枯燥，但超级解恨”。