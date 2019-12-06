权威研究习近平思想也落马

据中国官方报告，专研“习近平哲学思想”的中国社会科学院金融研究所党委书记、副所长王立民，涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。苹果日报报道说，王立民曾多次在学术刊物《哲学研究》和《世界哲学》发表文章，包括〈书写马克思主义哲学新篇章，论习近平总书记治国理政的哲学思想〉，引起争议。

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据苹果日报的报道说，弃卒，专研习近平哲学思想，社科院金融研究所党委书记王立民落马。该报道指，专研习近平哲学思想的王立民也难逃落马命运。

据中央纪委国家监委驻中国社会科学院纪检监察组和湖北省纪委监委，周三（4日）发布消息指，专研“习近平哲学思想”的中国社会科学院金融研究所党委书记、副所长王立民，涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。

报道引述财新网消息指，王立民出身中纪委监察部检查员，曾任中国社科院哲学研究所党委书记等职位，其后转职中国社科院金融研究所。有消息人士指出，王立民任职金融研究所时间不长，估计被调查原因与之前的业务有关。因王立民不是金融专家，其业务以党建及人事为主。

报道还引述消息人士指，王立民“颇有背景”。中国国有独资企业中央汇金于2009年，曾委任他出任中国国际金融有限公司子公司中投证券的党委书记，但他当时并没有证券行业从业经验，也没有通过证券从业资格试。

苹果日报说，王立民的学历背景不详，却在顶级学术机构担任要职，且频频发表学术论文，有“学术奇葩”之称。值得留意的是，王立民曾多次在学术刊物《哲学研究》和《世界哲学》发表文章，包括〈书写马克思主义哲学新篇章，论习近平总书记治国理政的哲学思想〉，引起争议。已故著名哲学家梁志学（又名梁存秀）为此撰文〈给党委书记王立民的几点意见〉和〈一群哲学人的公开信〉，质疑王立民的文章及其学术资格。