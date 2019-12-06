民建联保住林郑免受弹劾后“唱反调”支持独立调查警队

“五大诉求缺一不可”是香港反政府示威浪潮从始至今不变的抗争口号，特首林郑月娥不情不愿下撤回逃犯条例修订，算是回应了其中一个诉求，但对社会要求成立独立调查委员会调查过去半年政治动荡的因由，包括调查警察是否涉及暴力及偏袒执法，林郑却抵死不从，只答允成立一个被批评者认为是抓不到痒处的独立“检讨”委员会。

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不过，保皇党5日成功击退民主派提出的特首弹劾动议之后，保皇党中坚的民建联资深立法会议员蒋丽芸却似乎与政府唱反调，支持成立独立调查会，并且认为这会还警察一个清白。

在此同时，林郑月娥属意成立的独立“检讨”委员会，据苹果日报报道，已经大致上列出四个检讨的事故，包括6.12金钟冲突、7.21元朗恐袭、8.31港铁太子站事故，以及新屋岭问题。新屋岭是位于深圳旁的香港警察其中一个拘留所，多个被捕人士投诉及指控警方在该拘留所严刑逼供甚至强暴和鸡奸被捕者。保安局局长李家超11月初回应外界的批评时表示，新屋岭拘留所已经停用。

跟政府关系密切的新任医管局主席范鸿龄，5日会见传媒时对“检讨”委员会的工作露了小许口风，指政治问题需政治解决，独立检讨委员会应根据《调查委员会条例》成立，有法定权力传召证人，调查整场运动的成因，并应对事不对人，“不是查哪一个个警察做错，是调查整个警察部署，与检讨工作分拆不开”。经民联立法会议员梁美芬亦赞成引用该条例进行独立调查。

范鸿龄和胞妹罗范椒芬均为中共在港的大红人。范鸿龄曾经是中信泰富的总经理，是荣智健的左右手，罗范椒芬则是全国人大代表，曾任特区政府教育局局长，也曾是梁振英政府的行政会议成员，现任职中电控股及中国联通董事。

但经常语出惊人、动作神态酷似“元秋（周星驰电影《功夫》中经常身穿睡衣口叨香烟头发烫卷的女星）”而博得元秋雅号的蒋丽芸，5日在立法会上赞成干脆成立一个独立调查委员会，因为这可以还警察一个清白。

她说：“有人说8.31太子站死了6个人、断颈死，15 岁学生陈彦霖浮夸尸案，统统归罪警察，还有科大学生周梓乐堕楼案，还有中大学生说在警署内被强奸（蒋此说有误，因中大学生只是指控警署内遭拍打胸部，宣称在警署内被强奸之后保案的是另一名女子），这些都要成立调查委员会，还警察清白。”

她又说“几十年来，我从没听过警察在警署内强奸过一个人”，“成立（独立）调查委员会，还警察清白，我觉得很自然，特首应该同警方倾下（谈一谈），不应该只跟高层两三个，听听大众意见……我觉得警察受了屈”。

多名民权组织人士及立法会议员则反对政府的“检讨”委员会只抽取四宗反送中重大事故进行检视。刚当选区议员的民阵召集人岑子杰指出，这只是林郑的拖延策略，阻碍港人得知反送中运动的真相，“其实当中有很多事故香港人都很关注，例如所谓没疑点的自杀事件、全裸浮尸等……我觉得她（林郑）欠缺政治智慧，太离地（没接地气），好像活在另一个星球”。他批评政府此举无助释除公众疑虑，应委任大法官独立调查整场反送中运动。

民主党立法会议员涂谨申也直言不接受只调查四宗事故，“几十宗事故，7.1、理大、中大、人踩人（警方在油麻地清场时怀疑导致的事故）、警方开枪射示威者、开摩托车撞人群等，怎可能只抽那几宗事故，（林郑）不能够将你个人良好意愿加进去，要客观去看，市民所重视的大事件都不齐全，这怎行？