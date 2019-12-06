民建联拟“包养”落选近百区议员港府或巧立名目“助养”

香港亲共第一大政党民建联在这次区议会选举中与其他保皇党同样难逃大败的命运，建制派在超过452个民选区议员当中，仅维持58个席位，之前有第一大党之称的民建联已有98人下个月就要卷铺盖。不过根据网媒香港01早前引述消息报道，民建联将在2020年1月1日区议会换届之后，照旧以区议员的薪金水平，全数聘用落选党员，准备在下届区选卷土重来。民建联主席李慧琼传媒查询时称，会努力把人才留下，“细节成熟后才告诉大家”。

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民建联主席李慧琼回覆传媒查询称，区议会选举过后，感谢很多好友的来电，讯息，表达支持及提出意见，“他们不少亦表示愿意支持我们，一起渡过难关，我们在努力把人才留下，继续服务市民，其他细节成熟后才告诉大家”。

根据今年初财委会通过检讨区议员酬金拨款，今届当选的区议员可获得每月 3.395万元（港币，下同）的月薪，以此计算，若民建联聘用全数98名落选党员，尚未计支部日常经费，单是薪酬支出，每年就多达 4000 万元，4年累计达 1.6 亿元。

不过根据苹果日报6日刊登的一篇专栏指出，倘若民建联真的要“养起”落选的98人，总开支绝对不止1.6亿元，4年的总开支或高达4至5亿元，在目前北京也财政紧张下，民建联能否获北京放水，实为未知数，香港政府随时又要以公帑为民建联这班人“续命”。

该专栏引述一名民主派区议员的分析指出，民建联所以能在地区有如此多铁票，全因投入大量资源，“每个区议员起码有两个全职助理，还有各种地区蛇斋饼糭（即以低于成本价举办秋季的蛇宴和农历新年的斋宴、中秋节派月饼以及端午节派粽子）不停，全部要花钱”，再加上没有政府议办（补贴租金的办事处），或要另租地方，一切灯油火蜡（电费水费）计算在内，“一个议办总开支一个月要7到8万元，一年近100万，98个最少要1个亿，4年就需要4至5亿，几乎是一家普通上市公司的盈利”。

而根据网媒立场新闻报道，根据民建联于今年五月在公司注册处提交的财务报表，该党2017/至18年度的财政年度录得总收入是1.25亿元，当中超过九成为会员捐款，金额高达1.14亿元，另外举办筹款晚会亦是该党收入主要来源之一。

职是之故，苹果日报的专栏指出，如要全数“养起”该党全部连任失败区议员，差不多每年最少多用一倍开支。一名民主派区议员说：“北京这阵子手头拮据，愿不愿意拿出这笔维稳费？恐怕难说。”该民主派区议员留意到，特首林郑月娥回应区选结果，曾经提及很高兴建制派继续服务市民，强调港府会一如既往地与所有有志服务市民团体和人士合作。这名民主派议员担心“这是否意味林郑想利用民政事务局做水喉，巧立名目拨款给建制落选议员，帮忙养他们？”