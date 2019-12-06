约翰逊露自拍华为手机疑示微妙信号?

在英国首相鲍里斯·约翰逊暗示英国可能限制或禁止华为设备的第二天，有人看到他本人似乎在使用华为P20 Pro智慧手机。华为代表拒绝置评。英国政府发言人也未发表评论。

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据雅虎新闻引述美国彭博报道，英国首相约翰逊被目睹使用华为智慧手机自拍。约翰逊此前在英国电视台ITV的“今日晨间”节目中发表讲话，在接受采访后，他与主播合影留念。电视摄录机抓拍到他手持一个与众不同的华为手机拍照。

报道称，在周三的北约峰会上，约翰逊暗示英国可能会跟随一些国际安全盟友的做法，限制或禁止华为参与英国5G网络建设。

华为代表拒绝置评。英国政府发言人也未发表评论。

据该报道指出，华为已经成为美欧之间在贸易和安全政策上紧张关系的避雷针，因为华盛顿威胁要对任何允许中国设备参与5G网络的政府进行报复。 彭博新闻10月报道称，英国要等到12月12日大选之后，才会对是否允许国内电信提供商使用华为硬件做出最终决定。

约翰逊在主持北约峰会后的新闻发布会上说：“我不希望英国不必要地敌视海外投资。但另一方面，我们也不能损害至关重要的国家安全利益。我们不会损害我们与‘五眼联盟’中其他伙伴合作的能力，这些将成为我们做决定时考量的关键标准。”

该报道称，在“五眼”情报共享国家中，新西兰，澳大利亚和美国实际上已对华为实施了禁令，而加拿大和英国到目前为止还没有这样做。