美国敦促北京快购农产品 中国降些关税招架

中美正在筹备第一阶段的贸易协议，双方正试图在美国对华新关税生效前达成协议。中国方面释放善意，豁免部分美国大豆和猪肉关税，从而有利于中国企业采购。

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据香港01今天报道说，中国关键时刻对美释放善意，将豁免部分美国大豆猪肉关税。中国国务院关税税则委员会办公室12月6日发表声明说，根据中国国内需要，中国国企业自主通过市场化采购，自美进口一定数量商品。

据声明称，中国国务院关税税则委员会正在根据相关企业的申请，开展部分大豆、猪肉等商品排除工作，对排除范围内商品，采取不加征中国对美301措施反制关税等排除措施。对排除范围内商品采购，企业自主商谈、自行进口、自负盈亏。

虽然美国总统特朗普12月3日说，不介意等到2020年大选之后再同中国签协议。但是分析认为，这只是障眼法和一种谈判手段。（AFP）该报道称，此外，媒体透露，特朗普的女婿库什纳参与到了中美谈判，这也是一个积极信号。中国国家主席习近平日前在北京会见美国宾客时也说，愿意在平等的基础上同美国达成协议。

该报道称，中美目前正在筹备第一阶段的协议，但是两国围绕着第一阶段协议的谈判并不顺利，主要症结在于取消关税和购买农产品问题。美国不愿取消太多的关税，而中国则不愿意承诺购买具体数字的美国农产品。美国总统特朗普（Donald Trump）近日还接连发出威胁称，如果无法达成协议，他将提升对华商品的关税。特朗普希望中国承诺购买500亿美元的美国农产品。

报道说，美国预计在12月15日对大约1560亿美元的中国商品加征15％的关税。外界普遍猜测，如果达成协议，这些关税将被取消。但是中国要求取消此前所有加征关税。这也是双方至今谈不拢的原因。美国目前已经对大约3,800亿美元的中国商品征收了关税。

虽然特朗普12月3日在英国参加北约峰会时说，不介意等到2020年大选之后再同中国达成协议，并表态称协议必须是对的。但是彭博社12月4日报道称，知情人士说，尽管香港和新疆导致中美局势紧张，但是美国和中国正更加接近就第一阶段贸易协议中取消的关税数额达成一致。这位消息人士还强调，美国总统特朗普3日淡化协议紧迫性的言论不应该被理解为谈判正陷入了停滞，因为他是即兴发表讲话。

据该报道说，一位消息人士还说，美国近期关于香港和新疆的法案不太可能影响谈判。这位消息人士还指出，美国谈判代表预计中美第一阶段协议会在12月15日，美国对华新关税生效前完成。 他们还说，会谈中悬而未决的问题包括如何保证中国购买美国农产品，以及具体取消哪些关税。