美海军高官口吻有变:中短期不排除中美一战

美国海军最高官员说，与中国的军事冲突并非不可避免，但官兵们必须为与中国一战的可能性做好准备。他还督促美国海军官兵们摒弃美国与中国不会在中短期发生冲突的想法，并要求他们随时做好战斗准备。此一立场与美国此前指中短期不会与中国发生军事冲突有所不同。

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据美国之音今天报道说，美海军高官指与中国一战并非必然，但必须随时备战。美国海军最高官员说，与中国的军事冲突并非不可避免，但官兵们必须为与中国一战的可能性做好准备。

据上任美国海军部代理部长不到两星期的托马斯·莫德利(Thomas Modly)星期四在华盛顿的一个讨论会上说，他在主理海军事务的未来日子里会将如何应对中国威胁作为自己的首要任务。

报道称，托马斯·莫德利说，“作为一个主题、一个象征和一项挑战，当这个世纪不断展开的时候，这是我们国家面临的最大挑战。他们变了很多。他们在南中国海的存在、在南中国海咄咄逼人的动作，每个人都一目了然。”莫德利说，美国海军必须随时准备回应这样一个问题，“如果与中国的冲突明天就发生，我们怎么办？”

该报道说，在同一场合，美国海军作战部长迈克尔·吉尔代上将(Admiral Michael Gilday)说，他平时的心态更多地注重中国对美国构成的近期威胁，而非长远挑战。他还督促美国海军官兵们摒弃美国与中国不会在中短期发生冲突的想法，并要求他们随时做好战斗准备。吉尔代上将说，“我真的在聚焦中短期。我往往不会以2035年的心态来考虑中国，我往往会以短期内可能出现麻烦这项的心态来思考中国问题。这不是说我认为我们不可避免会与中国发生冲突。”

该报道说，美国海军提出了一套全新的方式来应对可能与中国的军事冲突，包括建立全新的舰队架构，以分布式的作战平台提高美军的杀伤力和在战场上的生存力。不过，两位海军领导人承认，美军在准备应对与中国的潜在冲突时遇到了很大挑战，包括国防预算不稳、国防工业不够坚实以及军事科技人才不足。