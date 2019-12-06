美航母去台湾海港补给环时警告就是大陆武力解放之时

中国报复美国总统特朗普签发香港人权与民主法案出台措施包括暂停允许美国航空母舰等军舰停靠香港修整，美国国会议员建议将停靠获得给养港口换到台湾高雄。中国官方媒体环球时报今天警告，美台军事交流若续往前走，解放军战机可低空飞掠总统府，军舰可直驶台湾港口。

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据中央社今天报道说，挖坑给共军跳，环时鼓譟解放军战舰直驶台湾港口。针对美国参议员建议将台湾纳入海军补给据点，环球时报发表社评称，美台军事交流若续往前走，解放军战机可低空飞掠总统府，军舰可直驶台湾港口，海军陆战队也可“和平登陆”台湾海岸线。

该报道说，对此社评观点，中国网友的民族主义情绪沸腾，有人留言：“战斗檄文！”有人称：“美军舰停靠台湾之时，即是收复台湾之时。早做准备别浪费了时机”。但无人解释，军舰或陆战队若被台湾“掳获”成烈士、该怎么办。

报道称，环球时报这篇题为“美军舰访台湾？美参议员想吓唬谁”的社评先强调，台海地区军事力量对比已发生历史性转变，解放军有能力确保“反分裂国家法”权威，回击任何旨在扩大“台独”空间的极端挑衅。

该社评提出“反制”美台军事交流升级的建议称，第一步，解放军战机飞越“海峡中线”可以常态化，军舰也可以越过中线靠近台湾岛；第二步是战机采取飞越台湾岛的行动，以此宣示对台湾的主权，抵消美台勾结对中国“主权”的损害。

据该报道说，社评更加码提议说，“甚至解放军战机还可以从台北的所谓‘总统府’上方低空掠过，打击‘台独’的嚣张气焰”。人民海军军舰可以在必要时，直接驶入台湾的港口、或者停靠在台湾的海岸线上；海军陆战队甚至可以“和平登陆”台湾的海岸线。

该报道指出，对于台湾军队如何因应，社评则恫吓，“这将是一场极限游戏”，只要台湾当局和华盛顿敢玩这样的游戏，中国大陆一定会奉陪下去；如果台军敢向解放军开第一枪，那么一定会遭到毁灭性的回击。“那将意味着台海战争的爆发”。社评还强调，北京奉行“两岸和平统一”政策，这是大陆方面的一份善意，给和平统一进程留出时间，但绝不代表中华民族对统一的一种犹豫，更非对“台独”的纵容。