香港抗争者登彭博最具影响人物榜时代周刊风云人物也成大热

美国彭博商业周刊选出本年度全球50大最具影响力人物“彭博50”（Bloomberg 50），“香港示威者，前线战士”（Hong Kong Protesters, the Frontline Fighters）榜上有名。

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“彭博50”排名榜是第三年发表，由该通讯社在全球的记者和编辑选出，上榜者来自五个不同范畴，包括商界、娱乐界、金融、政治和科技。

在此同时，美国时代周刊2019年度风云人物（Person of the Year）的网民心仪人物或群体上月起接受投票，香港示威者（The Hong Kong Protestors）截至香港时间5日晚获89%支持。

彭博商业周刊在网站介绍“香港示威者，前线战士”时，配以身穿黑衣、戴着黄色头盔、眼罩、面罩的勇武示威者相片（见图）。报道形容，港人的抗争已持续六个月，始于港府强推逃犯条例修订，触发市民对中国司法制度不透明的恐惧。

报道形容，这场没有领袖号召或策划，全靠网上讨论区动员的运动，开始时主要是和平集会及示威，最多人一次有200万人参与。之后警方与示威者的武力不断升级，警方发射了约一万发的催泪弹，甚至实弹镇压，警暴问题亦备受批评；示威者起初只是以雨伞抵挡催泪弹，其后开始投掷汽油弹，并大规模破坏港铁设施。

虽然政府最终撤回条例，但示威者仍坚持寻求真普选等民主诉求。香港政府及北京高官在香港局势升级之时，一直寸步不让，持续的动荡令香港经济付上代价，政府预期将出现10年来首见衰退，GDP较2018年收缩1.3%。

在政治上，在刚结束的区议会选举中，泛民取得压倒胜利，同时美国总统特朗普亦签署《香港人权与民主法案》，表达对香港示威者的支持。

封面中有10名“full gear（全副装备）”的香港人，代表着一众香港前线“无名英雄”，图中的Rick觉得荣誉应归所有港人，“如果没有所有香港人支持，运动没可能维持这么久”。报道亦指港府无视冲突把香港国际金融中心的地位推向窘局，Rick是在职人士，坦言自己工作的行业影响非常严重，却觉得这是一个调整，“香港经济近年好像打了类固醇，金铺、药房只做游客生意本身已经有问题，调整后可能会出现多的小店，更加多元化，由失衡去返平衡”。

至于由网民投票选出的时代周刊年度风云人物心仪人物或群体，从上月起接受投票以来，香港抗争者作为一个群体一直得到90%上下的支持。网民投票结果本周揭晓，而由《时代》编辑选出的年度风云人物谁属，将于本月11日揭盅。

供网民票选的57个候选人物或群体中，除了香港示威者，榜上有双位数字支持的包括有主演《John Wick 3》的好莱坞男星Keanu Reeves，他与“气候示威者”（The Climate Strikers）同获20%支持，瑞典环保少女Greta Thunberg亦有17%。