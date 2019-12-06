高层接受?李克强"高参"高善文保四争五说或没那么敏感

中国知名经济学家高善文发表演讲认为，今后十年中国的经济增速平均不会超过5%。他预测，届时中国的增长目标很有可能是“保四争五”。有消息称，北京当局“全网封杀”了高善文的这篇演讲；不过此文以及相关讨论依然在中国社交平台以及《财新网》等媒体上可见。

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据德国之声今天报道说，“保四争五”有那么敏感吗？高善文在11月27日的安信证券年度策略会上发表题为"知止不殆"的演讲。他认为，过去十年间，中国的经济转型、增速放缓其实都是东亚其他经济体在转型过程中所经历过的阶段。他预计，增速放缓还会再持续几年，并指出中国经济明年或应当保四争五。

据高善文指出，依靠廉价劳动力驱动的加工贸易过去几年正在大幅萎缩，自主创新带来的竞争力提升，则大幅拉动了出口贸易的增长。演讲中，他还提出，中国城市化可能已经接近终点，因此房地产市场的火爆行情很快将结束，对经济支撑的作用将大幅弱化。汽车市场增速也会因此而放缓。高善文还就"国进民退"论点发表了看法，认为私营企业在信贷市场上受到了愈加严重的歧视，导致2018年之后越来越多的信贷资金流向了效率更低的国有企业。同时他也指出，政府部门近期的去杠杆政策，正在实际上改善信贷政策。

据高善文认为，近期由于去杠杆政策的持续作用，导致经济增长受到了而巨大压力。而GDP增速"跌破 5%之前很难稳定下来"。

该报道说，根据谷歌等搜索工具的统计，高善文的这篇演讲发表后，当天(11月27日)的相关搜索量就快速上涨。之后的几天里，网络关注度开始正常地缓慢下降，但是到了12月2日、3日左右，搜索量又再次上升。这可能与香港《信报》12月1日刊发的一篇客席评论有关：作者高天佑在文章里指出，"连李克强也向他请教"的高善文，27日的演讲内容"网上疯传不足一日便遭全面封杀"，"只因他对明年经济刊发略偏悲观、预测GDP增速保四争五，不符合官方主旋律"。