12.8世界人权日 港民游行呼百万人大示威

“128，维园见”游行5日获港警发出不反对通知书，成为中大、理大校园危机之后，首个获批准的公众游行。由香港民阵发起“128游行”，主题是“守护香港、和你同行”。游行计划于中午12时在维多利亚公园集会，下午3时由维园中央草坪起步，经铜锣湾、湾仔、金钟，游行至中环遮打道行人专用区，至晚上10时结束。港警警告，如有暴力立即取缔。

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据世界日报今天报道说，港府开绿， 准周末大游行，估百万人上街。香港天寒骤雨，昨天中环的上班一族仍坚持午间“和你Lunch”示威。行动结束前，示威者高歌一曲“愿荣光归香港”，然后高喊“128，维园见”。这次集会活动是民阵四个半月以来首次获批合法游行。也是区议会选举后抗议者举行的规模最大的合法游行。估计参加人数会多达百万。

报道说，“128，维园见”，指的是香港民间人权阵线发起的12月8日国际人权日游行。这个游行昨已获香港警方发出不反对通知书，成为香港中大、香港理工两大校园危机之后，首个获批准的公众游行，也是民阵自9月28日的添马公园集会以来，首个获警方批准的游行集会。

香港民阵发起的“128游行”，主题是“守护香港、和你同行”。游行于中午12时在维多利亚公园集会，下午3时由维园中央草坪起步，经铜锣湾、湾仔、金钟，游行至中环遮打道行人专用区，至晚上10时结束。

该报道说，香港警方在不反对通知书中要求，一旦集会地点、游行路线或附近范围有可能出现混乱或暴力事件，威胁公众安全和秩序，或破坏社会安宁时，警方会在有需要时阻止、停止或解散游行集会。

香港民阵召集人岑子杰早前透露，与警方开会讨论时，对方有认真商讨游行细节，如街站摆法、领头车起行时间等，评估获批不反对通知书的机率乐观。届时维园应会有其他展览，强调会作两手准备，期望游行能够和平安全举行。

民阵预计有约3万2000人参加。警方要求民阵安排至少200名纠察维持秩序，协助警方呼吁在场人士不应参与任何违法行为。岑子杰表示，这是民阵与警方详细磋商的结果，尽管不是最好条件，但愿意接受，他也吁警方克制，不要向游行人士挑衅，“只要一名警察失控，就会让情况失控。”

民阵上一次获警方发出“不反对通知书”游行是7月21日，但当天游行结束后，即出现元朗西铁站“七二一白衣人袭击案”。

据报道称，彭博昨天公布2019年度的最具影响力人物，从政治、金融、时尚、科技等领域选出50人，香港示威者亦榜上有名。今年“彭博50”的封面，亦以戴着黄色头盔、眼罩、面罩的示威者作为其主要视觉相片。彭博说，香港示威者人数多达200万人，抗争持续6个月，是一场“没有领袖的社会运动”。