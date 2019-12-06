251: 华为解套启用杀手锏 美国的阴谋

中国科技巨企华为前员工李洪元去年离职后，被控敲诈勒索、羁押251天事件备受关注。华为高层近日接连回应事件，其中消费者业务CEO余承东更批评是典型的黑公关活动，引来国家网信办原副主任彭波不点名回应事件，令事件再起关注。环球时报今天指批评华为排山倒海不正常。中国官方将目标指向美国阴谋。

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据东网今天报道说，李洪元事件再起关注，华为高层指美国是幕后推手。中国科技巨企华为前员工李洪元去年离职后，被控敲诈勒索、羁押逾200天事件备受关注。华为高层近日接连回应事件，其中消费者业务CEO余承东更批评是典型的黑公关活动，引来国家网信办原副主任彭波不点名回应事件，令事件再起关注。

据余承东日前在社交平台称，事件其实是来自美国、竞争对手和媒体平台的黑公关，有人在背后雇佣网络水军造谣生事，损害华为利益。余承东指，黑公关规模庞大，指以李洪元一人无法动员如此大量的黑公关活动。

任彭波发文指，不论是多大的企业也不要傲慢和任性，即使可能有境内外阶级敌人破坏，也不要随便上纲上线和政治化。华为高级副总裁陈黎芳亦有回应，解释公司声明没有以势压人，相反声明与孟晚舟事件一样，称公司相信法律，用法律来解决问题。

针对愈演愈烈的“李洪元251事件”，华为公关部早前首次回应指，华为有权报警，支持前员工李洪元起诉华为，随后华为首席法务官宋柳平直接定性称此事不是劳动纠纷事件。

华为高级副总裁陈黎芳周四（5日）在清华大学一场讲座中称，事件已超出仲裁纠纷范围。她表示，华为每年入职和离职的员工数量过万，一定有员工不满意。华为举报李洪元并非因为30万人民币（约34万港元）离职补偿，而是因为华为不是公权力部门，这超出华为一个企业可以做的事情。因此华为做了依法举报，“我们要有足够耐心，看李洪元到底犯的是什么事情”。

据联合早报今天报道说，胡锡进指华为面对海啸般的负面舆情不正常。

《环球时报》总编辑胡锡进就华为前员工李洪元事件引发的舆论热潮发表评论。他认为，该事件超出了本应有的逻辑。就事论事地批评华为是正常的，但是形成针对华为海啸般的负面舆情，他不认为是正常的。

据胡锡进写道，在华为最需要支持的时候，它卷入了这起案件，随后所形成的舆论海啸扑向了华为。以其的经验，他不相信这是一个完全自然的过程。胡锡进认为，美国很明确想要华为死，国内也有少数人顺着美方的思路在诅咒它。当人民的判断涉及对华为的根本性肯定或否定时，一定有战略利益和动机会参与其中，要有能力拒绝这种参与。

据胡锡进强调，对华为的正常批评没有问题，但要警惕不被人带了节奏。。