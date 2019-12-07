中国兰州兽医研究所爆发布氏杆菌病 疑扩大趋势

中国农业科学院兰州兽医研究所近百名师生，近日传出感染布氏杆菌病引发关注。中央社指央视网引述甘肃省兰州市疾控中心今天通报，截至7日中午12时，该研究所317名师生有96人呈现血清阳性反应。

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据中央社报道，中国兰州兽医研究所爆发布氏杆菌病，96人呈阳性反应。报道引述中国官方媒体消息，中国农科院兰州兽医研究所口蹄疫防控技术团队11月下旬先后提报，有4名学生呈现布氏杆菌病血清检验阳性。兰州兽医研究所随后成立调查小组，关闭相关实验室并进行调查。甘肃省疾控中心昨天确认，呈现血清检验阳性反应者有65人，但兰州市疾控中心今天通报，截至7日中午12时，已有96人呈现阳性反应。

根据卫生福利部官网资料，布氏杆菌病是由布氏杆菌属细菌所引起，主要在动物间传播，人类则是因食入被感染的乳制品，或经皮肤伤口或黏膜接触受感染动物的组织、血液、尿液、阴道分泌物、流产胎儿和胎盘而感染。人与人之间的直接传播是罕见的。

报道引述资料指出，布氏杆菌病没有特定的病征，没有一定的潜伏期，一般是5至60天，但可以长至数月。通常出现的病征包括发烧、冒汗、头痛、肌肉，关节或背部疼痛、疲劳、食欲不振和身体虚弱，严重的感染可能会影响大脑、心脏、肝脏、脾脏、其他器官或系统。资料显示，这种疾病可演变成慢性疾病，并可持续多年，治疗痊愈后仍可能复发。

据中央社介绍布氏杆菌病小百科知识，由布氏杆菌属细菌所引起，列为传染病防治法规定之第4类传染病。

台湾非疫区，但近年曾发现数名在非洲与东南亚感染的境外移入病例。

属于全球性疾病，公共卫生不佳的国家病例较多，常见于地中海地区(葡萄牙、西班牙、法国南部、意大利、希腊、土耳其、北非)、东非、中南美洲、中东等地，东南亚部分生产乳制品的农场也曾爆发流行。

布氏杆菌病主要在动物间传播，不同种布氏杆菌会影响不同的脊椎动物，如绵羊、山羊、牛、鹿、麋鹿、猪、狗及其他动物。人类则因接触到感染动物组织或食入乳制品而感染。