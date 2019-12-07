中国推网游“全民打汉奸”港府趁机“打”唱衰香港的“政客”

中国大陆正在推广“全民打汉奸”免费网络游戏，将多个反修例运动的重心人物如黄之锋和黎智英等人设计成“通缉犯”，在此同时港府亦在6日发表声明，谴责多个政治人物在海外抹黑香港，并促请外国或议会干预香港，而上述这些“不负责任的政客”又与大陆网游的“汉奸”名单大致雷同，难免令人怀疑港府有配合大陆网络游戏反过来刻意“抹黑”这些政治人物之嫌。

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香港政府6日发表一项声明，内容一方面指出“与政府持不同意见的人士.......不少也成功当选（区议员）”，正好反映“港人的权利和自由并没有受到打压”，但另一方面却谴责有些“不负责任的政客......不停批评特区政府打压自由”，“在海外散播不实言论，并促请外国政府或议会干预香港特别行政区（香港特区）的事务”，特府对此深表遗憾。

在此同时，根据网媒立场新闻报道，大陆推出的“全民打汉奸”的开发者不明，也无法确定何时上线。开启游戏后，画面有“香港是中国的香港，不容外部势力染指！”几个大字，背景则是飘扬五星旗及港区旗帜的香港街头，还有戴黄色安全帽、黑口罩，身穿黑衣的示威者。进入游戏后，可看到依照“反修例”示威者特征（黑衣、黑口罩、安全帽等）绘制的人群，并要求玩家在人群找出混在其中的8名“汉奸”。

报道指出，所谓8名“汉奸”，除历史人物秦桧外，其他7名分别为民间人权阵线召集人岑子杰、香港众志秘书长黄之锋、壹传媒集团创办人黎智英、香港民主党创党主席李柱铭、民主党前主席何俊仁、香港众志创党主席罗冠聪，及前政务司司长陈方安生，他们都是这次反修例运动的重要人物。每名“汉奸”都被附上一段文字介绍，例如黄之锋被描述成“河童”，并被定义成“港独头目”；黎智英则被形容为“肥佬黎”，被指是“乱港金主”。

事实上，到海外“唱衰”香港并促请外国或议会干预香港的“不负责任政客”，网游的7个“汉奸”都曾到美国和欧洲多国向当地主要官员和国会进行游说支持香港的民主运动，其中黎智英更获得美国副总统彭斯接见。

这些“不负责任的政客”不但成功游说美国国会通过香港人权与民主法案，并最终得到特朗普总统签署成法，意大利国会亦与香港学运领袖黄之峰透过网络电话Skype作证之后，通过一项敦促港府调查警察暴力的决议案。此外，香港更有一批民主派的立法会议员和其他反修例的支持者计划到澳洲和欧洲其他国家进行游说。