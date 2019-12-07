华为有失民心 官方怪罪美国

华为曾是不少中国人心中的一面旗帜。水可以载舟，水亦可以覆舟。一个小小的李洪元事件，竟让华为失去许多宠爱。现在，一时摇摆的官方舆论又想收拾残局。

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李洪元是华为的一名老职工，为华为服务13年，未续合同，提出要三十万离职金，公司全盘答应，李后又提出补发曾答应给他的年终奖，结果被华为找了一个敲诈勒索的理由送入了监狱，白白关了251天。警方最后宣布李洪元无罪，国家赔偿十万元。这件事让民众愤怒的有两个原因，李洪元为什么如此轻易被华为送入监狱，公安机关为什么把一个无罪的人白白关了251天。不少人甚至怀疑华为构陷，怀疑貌似公正的司法为权势集团洗地。

大约最让民众愤怒的是，当李洪元出狱后，据报他提出的唯一要求是要与他尊敬的华为集团创始人任正非见一面，好好谈谈，华为的态度让民众震骇。华为除了为自己辩护，并说”如果李洪元认为他的权益受到了损害“，“我们支持他运用法律武器维护自己的权益，包括起诉华为”。中国网民把这比喻为“大象踩了你一脚，你可以踩回去呀，这真是一个公正的报复”。许多网民顿时觉得华为自私，傲慢，居高临下，然后财新又有报道，李洪元非个案，同期另有数名华为员工被捕。报道指出，就在李洪元被捕当月，至少还有四位华为前员工或当时仍在职的员工被深圳警方已涉嫌侵犯商业秘密等缘由带走。原文不久就被删除。人民日报的人民网转载的“华为的回应不是‘法治’而是以势压人”一文说，“司法机关都还李洪元以清白了，华为却依旧摆出一副‘你不服你来告’的傲慢姿态，没有一丝歉意和悔意，一再拿法律作为挡箭牌，实在是有些令人费解”。

被华为送入监狱的不止李洪元，李洪元的事情无非起到了爆炸效应。这一爆炸效应，大约是许多中国人与华为的断裂点。

李洪元白白被囚事件，为什么一下子让民众翻脸了？从民众反应看，他们忽然觉得，李洪元可能就是他们中的任何一个人，215可能就是等待他们每一个人的命运，一个为华为服务多年，仅仅因为被开除而要求赔款就被莫名陷构入狱，天意在哪里？

不少网民痛心的是，一夜之间，他们发现他们以前欣赏的华为的“狼性”竟然如此恐怖，民众过去将此理解为华为在技术领域的勇敢创新，但是，现在他们发现了华为黑暗冷血的一面：对职工的蔑视。网民宋听写道：“在外受谷歌欺压国人同情，在家又欺小蛮横。真是自作孽不可活，公关自欺欺人，无视人民群众。历史总要淘汰一批败坏文明风气的渣滓。”网民宣右讥讽：“华为最近有点漂了，民族牌打多了，真把自己当成民族脊梁了。”

一位博主由此说，华为“打破了广大中产‘我学习优秀，一心工作，不问世事’就能被国家善待的中国梦，”纽约时报题为“华为是如何在中国失去民心的”的报道说，现在，很多人都在谈论抵制华为产品。网上流传着被当作新智能健身手环的一套华为牌手铐的图片。“手环”中有一款被称为“包食宿版”，指的是监狱生活。

公关高管唐挺在他的微信朋友圈发帖说，这种愤怒可能会给华为品牌造成长期的损害。他写道，中国企业认为消费者只会对赠品和折扣做出反应，“85后90后这代年轻人虽然也务实，但三观正的比例非常高。”

李洪元事件一方面让民众把怒火对准了华为，另一方面也在思索中国法制的巨大缺陷。中国司法部门为何凭着华为举告，就把一个事后确认无任何证据支撑的人抓进去关了251天？司法系统的做法让许多中国人也认识到，自己在面对一个可怕的力量时有理说不清。有网民说：“国家出钱，为华为买单”，不少人才意识到自己人权被剥夺的可怕程度。

共青团 胡锡进收拾残局

中国官方在一度摇摆不定之后，突然发动攻势扭转舆论。共青团中央在题为“华为一夜之间被‘万炮齐轰’，但狐狸尾巴漏得太快”一文中警告：“我们不要被人利用了，不要被人当枪使，美国舆论轰炸机『纽约时报』，CNN都立刻带着‘251’炸弹起飞了，还看不明白吗？”

前两天稍有迷糊立场摇摆的环球时报总编胡锡进不惜自打嘴巴，忽然说“华为并没有做错什么”，指责“香港的黄丝，台湾的小台毒，华为的某些无耻无德竞争对手雇佣的大量水军以及国内外的喷子加反华分子，还有极少数的华为竞争对手的脑残粉，”等等，向华为发起了进攻。

不过，这些人的话明显颠倒逻辑，跟帖的也很少有人相信：

贝尔DC：这个事情和美国有一毛钱关系？华为被美国往死里打和华为诬告员工有一毛钱关系？华为根本没得洗，大公司的一贯作风都是这样，本来来老老实实道个歉说实话风波过了就过了，净扯点外国势力打压带节奏又打算收割一波爱国情怀？

独醉笑清风-：老胡如果是你被冤枉进去待251天，然后公司当做什么事都没发生一样，你会怎么样？谁能保证你我他，不会是下一个李呢？宽容与纵容有区别的。不管它在国外遇到什么困境，是是非非还是要分清楚，不能混为一谈。

clc·：怎么利用漏洞把人送进去的？李某如果不自己留一手证据还能出来？舆论发生之后第一时间404，舆论关不住了才出来勉为其难的声明。最后，用中美矛盾掩盖251矛盾这一手着手厉害，胡编依旧是胡编。

暴龙哈哈哈：一个人在证据不足的情况下，被关了251天，你跟我说这是司法程序的问题？要脸不要脸？也怪不得香港人这么害怕那个法案了

那些记忆犹新的岁月：华为前员工被拘事件和华为无关，却和千里之外的美帝有关，这是什么逻辑！

不当小粉红：: 傲慢的回应变成“了权且当作公关失误”，华为HR变成了“基层员工”，又拿出万能挡箭牌美帝拿出来？，有可能诬陷说成“可能准确可能不准确”？还说什么大空话。隐情到底是啥？有还是没有？或者剧本？至于可能是公众的想象？问一下胡总华为前几次舆论风波不存在嘛

世風日下：胡公公还真是名副其实的叼盘，把一个普通人遭受251天的苦难轻描淡写的抹掉并故意抹黑，还用另有隐情来推翻检察院的结论，妄图栽赃嫁祸洗白251惨案？东拉西扯的打着民族大义的旗号用阴谋论来蛊惑人心，混淆是非，只能说这是一条屁股坐歪了，脑子浆糊了的利益集团的舔狗，彻底站到了人民的对立面。

稍早些时候，还有一个以华为消费者业务CEO余震东名义发表的文章，称这一事件不是劳资纠纷，而是一次全网发起的黑公关活动。根据他的分析，“美国是第一黑手”，他的证据就是，“华为的强大，最害怕的是美国人”。“竞争对手是第二黑手”，“媒体平台是第三黑手”。

此文打击面非常广大，让人感觉，华为几乎成了“人民公敌”。有人分析，不知道如此造势，到底是想壮大华为的声威，还是越涂越黑？