回击国际批评 中国官方发新疆反恐影片

日前，中国国际电视台（CGTN）播出一部名为《中国新疆，反恐前沿》的时长近一个小时的英文纪录片，介绍新疆反恐情况。新华社近日也发布了一系列照片，展示2008年至2014年新疆暴恐事件。官方宣传强调，中国政府坚持把预防性反恐放在第一位，这其中就包括设立职业技能教育培训中心。目前，新疆已连续3年未发生暴力恐怖案（事）件。

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据香港01报道，中国纪录片介绍新疆反恐，公布大量恐袭原始画面。

报道称，日前，中国国际电视台（CGTN）播出一部名为《中国新疆，反恐前沿》的时长近一个小时的英文纪录片，介绍新疆反恐情况。值得关注的是，纪录片中首次公布了大量以往暴恐袭击的原始画面素材，以至于片头标示出警告：“部分案件和画面属于首次公布，以下画面可能引起不适，请慎重观看。”

报道指新华社近日也发布了一系列照片，展示2008年至2014年新疆暴恐事件。

12月15日，《中国新疆，反恐前沿》在CGTN播出，该纪录片分为四个部分，分别是“极端主义，为祸新疆”、“生命代价，暴恐之伤”、“极端之路，血泪谎言”、“全球反恐，并肩同行”。

据长期从事新疆研究的暨南大学传播与中国国家治理研究院研究员郑亮在接受环球时报采访时表示，这次的片子完全不同的剪辑风格在视觉语言和效果上，同国际主流电视实践是接轨的。

据该报道说，纪录片的开篇快速的剪辑向观众展示了一个极具魅力的新疆，随后，英文解说口锋一转：“而新疆，也是中国抗击极端主义和恐怖主义的前沿阵地和主战场，自1990年至2016年底，在新疆地区发生了数千起暴力恐怖案（事）件，造成大量无辜群众被害，数百名公安民警殉职。”接下来，画面中陆续出现2009年“7·5事件”、2013年天安门金水桥“10·28”暴恐案和2014年昆明火车站“3·01”暴恐案发生的原始视频。

据解说指出，这些画面和暴行数字“揭示着中国西部边陲的安全局势之严峻”，同时引出西方舆论谈到涉疆话题时长期存在的一个问题：“部分西方国家散布歪曲言论，称 ‘7·5’事件是民族冲突和镇压，但中国专家指出，这种说法显然和他们在评价‘9·11’事件时使用了不同的话语体系，二者必有一个不合逻辑，这一不实言论实则反映了某些国家在反恐问题上的双重标准。”

该报道说，纪录片除了暴恐画面，还从深层次解读为何有暴恐袭击发生。纪录片中提到，极端势力为了达到其目的，故意歪曲宗教教义，典型的就是将《古兰经》中的“吉哈德”说成是对异教徒的“圣战”。对此，开罗美国大学商学院一名教授表示，“吉哈德”一词，在伊斯兰教中是一个积极词汇，它并不意味着“拿起武器”，而是意味着要挑战自己的内心，克服困难、避免错误。

据纪录片称，面对严峻的形势，作为中国反恐怖斗争的主战场，新疆先后制定并修改完善了《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国反恐怖主义法〉办法》和《新疆维吾尔自治区去极端化条例》，旨在从根源上防范和惩治极端主义活动，以消除恐怖主义。据纪录片指，中国政府坚持把预防性反恐放在第一位，这其中就包括设立职业技能教育培训中心。目前，新疆已连续3年未发生暴力恐怖案（事）件。

该报道说，关于该纪录片如此“大尺度”，郑亮认为，在不唤起“创伤性记忆”的前提下，适度公布一些恐怖袭击现场的画面，照顾到了受众的心理。同时，当前国际社会对新疆的反恐维稳措施存在一些质疑的声音，而这部纪录片的尺度也有助于向国际社会充分说明中国面临的恐怖主义威胁。

据该报道称，事实上，不仅中国国际电视台，新华社近日也发布了一系列照片，介绍2008年至2014年新疆暴恐事件。新华社称，新疆开展的反恐怖主义、去极端化斗争符合国家法治精神和要求，也是国际社会反恐怖斗争的重要组成部分，符合联合国打击恐怖主义、维护基本人权的宗旨和原则。